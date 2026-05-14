Насколько заблаговременно сотрудники планируют отпуск? В крупных компаниях и учреждениях график отпусков сотрудников должен быть составлен уже в начале года, в малых компаниях политика может быть более гибкой, и руководство утверждает выходные, запланированные, например, на следующую неделю.

Однако есть люди, которые планируют свой отдых заранее. Из данных, введенных пользователями в систему управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis, следует, что самый дальний отпуск был запланирован через 608 дней.

Отпуск почти через два года — это довольно экстремальный случай, но в целом долгосрочное планирование не является редкостью. Например, страстные спортивные болельщики часто заблаговременно бронируют выходные на время Чемпионата мира или Олимпийских игр, меломаны включают в долгосрочные планы поездку на концерт любимой группы за границу, как только она объявляет даты нового концертного тура, а участники любительских хоров или танцевальных коллективов спешат обеспечить себе выходные на время праздников песни и танца или фестивалей..

Однако на фоне всех работающих жителей Латвии подача заявлений на отпуск на следующий или через год не очень популярна. Статистика показывает, что средний срок подачи заявления составляет 28,6 дня до предполагаемого начала отпуска. В системе Jumis также зарегистрировано немало случаев, когда длительный отпуск запрашивался всего за день до начала.

«Фундаментальные изменения в планирование отпусков внесли современные технологии. Несколько десятилетий назад сотрудники мало знали о планах коллег, поэтому в начале года было важно представить максимально точные даты запланированного отдыха, чтобы специалисты по персоналу могли составить разумный, приемлемый для большинства сотрудников график отпусков, который не ставил бы под угрозу способность компании нормально функционировать. С появлением в рабочей среде порталов самообслуживания для сотрудников эта проблема уже не так актуальна. Любой может узнать о планах коллег и «занять» незанятые дни, когда, например, метеорологический прогноз обещает хорошую погоду. Открытость уменьшает ненужное соперничество между сотрудниками за «лучшие» недели отпуска, а также предотвращает ситуации, когда несколько сотрудников одного отдела запрашивают выходные в один и тот же период», — раскрывает преимущества современных технологий Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro.

Статистика Jumis My Assistant показывает, что отпуск утверждается в среднем за 12,7 дня до начала, а отклоняется за 11,5 дня. Это означает, что руководители сохраняют возможность наблюдать за ситуацией в компании в течение как минимум пары дней после получения заявки и принимать соответствующее решение.