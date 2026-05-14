Крипторынок лихорадит: высокая инфляция в США ударила по биткоину

Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крипторынок лихорадит: высокая инфляция в США ударила по биткоину

Неожиданно высокие данные по инфляции в США усилили давление на крипторынок и заставили трейдеров сокращать рискованные позиции. После публикации макроэкономической статистики открытый интерес на крупнейших криптобиржах снизился почти на $1,25 млрд, а биткоин опустился ниже отметки $80 000.

Слабые данные по CPI привели к снижению рисков в биткоин-деривативах. Открытый интерес (ОИ) на основных криптобиржах сократился почти на $1,25 млрд, обратил внимание контрибьютор CryptoQuant Амр Таха, пишет forklog.

По мнению аналитика, повышенная инфляция вынудила инвесторов закрывать позиции, избегать открытия новых и уменьшать кредитное плечо.

Снижение наблюдалось одновременно на нескольких крупных платформах для торговли деривативами — Binance, Gate.io, Bybit и OKX. Это указывает на более широкое снижение краткосрочных рисков на рынке биткоин-фьючерсов, считает Таха.

«Превышающая ожидания инфляция может оказывать давление на рисковые активы, поскольку снижает нарратив о более мягкой денежно-кредитной политике и подталкивает трейдеров к осторожной стратегии», — объяснил эксперт.

Аналитик уточнил, что в текущем контексте падение ОИ может отражать краткосрочную реакцию трейдеров, а не четкий долгосрочный медвежий сигнал:

«Когда после макроэкономического катализатора происходит значительное снижение открытого интереса на нескольких криптобиржах, это часто указывает на быструю адаптацию трейдеров к новым условиям риска».

Состояние крипторынка

После выхода данных по CPI биткоин просел с $81 000 до текущих $79 000 — на 2,5%.

13 мая в США также опубликовали Индекс базовых цен производителей (Core PPI). Годовой показатель, как и инфляция, оказался выше прогнозов — 5,2% против ожидаемых 4,3%.

В марте Core PPI составлял 4%. Последнее значение стало самым высоким с 2022 года.

Индекс отражает изменение цен на товары и услуги, за исключением волатильных категорий вроде продуктов питания и энергоносителей.

Вместе с очередным негативным макрофактором в CryptoQuant указали рост нереализованной прибыли биткоин-трейдеров. Средний показатель достиг 17,7%.

«В последний раз маржа достигала таких уровней в марте 2022 года, когда биткоин тестировал 200-дневную скользящую среднюю непосредственно перед возобновлением нисходящего тренда», — предупредили аналитики.

Напомним, основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что у биткоина нет очевидных причин для падения. По его словам, на рынке закрепилось ложное мнение о формировании «медвежьего флага» и движении к $50 000 до конца года.

Аналитики отмечают, что рынок криптовалют остается крайне чувствительным к американской макроэкономической статистике и ожиданиям по денежно-кредитной политике ФРС. Рост инфляции усиливает опасения инвесторов по поводу сохранения высоких ставок, что оказывает давление на рисковые активы, включая биткоин. При этом часть экспертов считает нынешнюю коррекцию краткосрочной реакцией рынка, а не началом нового масштабного падения.

Автор - Светлана Тихомирова
