Латвийские фермеры все сильнее обеспокоены затяжной засухой и резкими перепадами температуры, которые мешают развитию посевов. В отдельных районах Земгале почва уже начала трескаться, а растения испытывают дефицит влаги и питательных веществ.

Несмотря на то что озимые культуры в Латвии в целом хорошо пережили зиму, нынешняя весна становится серьезным испытанием для сельского хозяйства.

Фермеры и специалисты признают, что главной проблемой сейчас остается нехватка влаги. Осадков в последние недели было слишком мало, а холодный апрель, ночные заморозки и сильный ветер дополнительно высушили почву.

В результате развитие растений замедляется, а посевы начинают менять цвет.

Представитель кооператива «Latraps» Гиртс Озолс сообщил, что особенно негативно на посевы влияют резкие колебания температуры, которые создают для растений дополнительный стресс.

По его словам, озимый рапс уже начал цвести, а озимая пшеница перешла в важную фазу формирования урожая, однако делать прогнозы пока рано.

В Земгале ситуация становится особенно тревожной. Консультант Латвийского центра консультаций и образования для села Андрис Скудра отметил, что глинистые почвы в регионе уже начали трескаться.

Из-за засухи растениям становится сложнее усваивать питательные вещества. Это проявляется в пожелтении нижних листьев и признаках дефицита калия.

Что важно понимать: сейчас для фермеров критически важен хотя бы один полноценный дождь. Специалисты говорят, что для улучшения ситуации нужно около 20 миллиметров осадков за сутки — особенно в Земгале и Курземе.

При этом погодные проблемы совпали с тяжелой экономической ситуацией в отрасли. Фермеры жалуются на низкие цены на зерно, высокую стоимость удобрений, топлива и транспортных расходов.

По словам Озолса, рост затрат на сырье на 30–60% в полной мере почувствуется уже в следующем сезоне. Это создает неопределенность даже в отношении будущей осенней посевной кампании.

Дополнительной проблемой этой весной стали птицы. Особенно много ущерба посевам наносят гуси, журавли и лебеди.

Фермеры рассказывают, что гуси в этом году непривычно долго оставались на полях, уничтожая посевы бобов, гороха и зерновых. Некоторые хозяйства заранее устанавливали звуковые пушки и пугала, однако полностью решить проблему это не помогло.

В «Крестьянском сейме» отмечают, что журавли способны доставать семена даже с глубины нескольких сантиметров, а птиц сейчас можно увидеть почти на каждом поле.

На этом фоне многие сельхозпроизводители продолжают работать в условиях постоянной неопределенности — часть полевых работ приходится переносить на поздний вечер из-за сильного ветра и необходимости защищать опылителей.

Фермеры надеются, что погода стабилизируется, а геополитическая ситуация позволит хотя бы частично снизить затраты к началу следующего сезона.