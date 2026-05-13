В Банке Латвии предупредили: откладывание роста минимальной зарплаты создаст проблемы бизнесу 2 2141

Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финансовая работа и расчеты на столе

Фото создано с помощью ИИ.

Банк Латвии считает, что своевременное повышение минимальной зарплаты помогло бы экономике адаптироваться к росту доходов более плавно. Поводом для дискуссии стало предложение профсоюзов увеличить минимальную зарплату в 2027 году до 835 евро.

В Латвии вновь начались споры о темпах повышения минимальной зарплаты. Экономист Банка Латвии Иева Опмане заявила, что более своевременный пересмотр минимальной оплаты труда позволил бы избежать резких скачков и снизил бы нагрузку на экономику в будущем.

Комментарий прозвучал после предложения Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум до 835 евро в месяц — на 55 евро больше, чем предусмотрено текущими планами правительства.

Сейчас минимальная зарплата в стране составляет 780 евро.

По словам Опмане, действующие правила Кабинета министров предусматривают, что минимальная зарплата должна составлять 46% от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев.

При этом средняя зарплата в Латвии продолжает быстро расти. В 2025 году она достигла 1815 евро до уплаты налогов.

На этом фоне нынешняя минимальная зарплата составляет лишь около 43% от средней зарплаты прошлого года.

Согласно уже утвержденным планам, в 2027 году минимальная зарплата должна вырасти до 820 евро, а в 2028 году — до 860 евро. Однако профсоюзы считают, что этих темпов уже недостаточно.

Что важно понимать: спор сейчас идет не только о размере минимальной зарплаты, но и о скорости ее повышения. В Банке Латвии предупреждают, что если долго откладывать пересмотр, потом придется повышать зарплату резче, а бизнесу будет сложнее приспособиться.

Опмане отметила, что постепенные изменения обычно оказывают более мягкое влияние на экономику и рынок труда.

В профсоюзах, в свою очередь, подчеркивают, что установленный ранее график роста минимальной зарплаты уже начал отставать от общего роста доходов в стране.

Кроме того, они напоминают, что минимальную зарплату необходимо рассматривать вместе с необлагаемым минимумом. С этого года он увеличен с 510 до 550 евро в месяц.

Союз свободных профсоюзов Латвии ожидает отдельных переговоров с правительством о том, каким должен быть уровень минимальной зарплаты и необлагаемого минимума в 2027 году.

На фоне продолжающегося роста зарплат и инфляции вопрос минимального дохода становится все более чувствительным как для работников, так и для работодателей.

Для части бизнеса дополнительные расходы на оплату труда означают давление на издержки, тогда как профсоюзы настаивают, что без более быстрого роста минимальных доходов люди с низкими зарплатами будут все сильнее отставать от общего уровня жизни.

#банк Латвии #инфляция #бизнес #минимальная зарплата #переговоры #правительство #рынок труда #экономика #профсоюзы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
