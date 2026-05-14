На улице Беняминяс в Риге 21-летний водитель BMW потерял управление на мокрой дороге, врезался в киоск и задел женщину на остановке. Молодой человек ездил с так называемыми белыми правами и признал, что причиной аварии стала нехватка опыта.
Серьезная авария произошла незадолго до полудня на улице Беняминяс в Риге. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в киоск и травмировал женщину, находившуюся на остановке общественного транспорта.
После столкновения стена киоска оказалась разрушена, а сама машина получила серьезные повреждения.
За рулем находился 21-летний водитель с так называемыми белыми правами — в Латвии так называют учебное водительское удостоверение.
Молодой человек признал, что потерял контроль над автомобилем.
«Машину занесло, скажем так, из-за нехватки моего опыта. Я не справился с управлением и врезался в киоск», — рассказал водитель передаче Degpunktā (ТВ3).
По его словам, причиной стал мокрый асфальт.
«Машина легкая, и ее занесло», — пояснил он, добавив, что скорость якобы составляла около 45–50 км/ч.
В момент аварии в машине находились еще два человека. Пассажирка BMW призналась, что в какой-то момент ожидала худшего.
«Сначала казалось, что все будет очень плохо. Могло быть гораздо хуже, но, слава богу, обошлось», — рассказала девушка.
После удара пострадала женщина, стоявшая возле дороги. Ее передали медикам.
Представитель Государственной полиции Феликс Жиедс сообщил, что обстоятельства аварии еще уточняются, а дополнительную информацию могут дать записи камер видеонаблюдения.
При этом водитель был трезв, а формально требования закона соблюдались: рядом в машине находился человек с необходимым стажем вождения, который имеет право сопровождать начинающего водителя.
Однако именно этот сопровождающий, согласно правилам, несет ответственность в случае ДТП, если за рулем находится водитель с белыми правами.
Авария вновь привлекла внимание к рискам, связанным с недостатком опыта у молодых водителей, особенно в сложных погодных условиях. Даже при относительно небольшой скорости потеря управления на мокрой дороге может привести к тяжелым последствиям в городской среде.
Инцидент на улице Беняминяс показывает, насколько быстро обычная учебная поездка может превратиться в опасную аварию.
Оставить комментарий(2)