На улице Беняминяс в Риге 21-летний водитель BMW потерял управление на мокрой дороге, врезался в киоск и задел женщину на остановке. Молодой человек ездил с так называемыми белыми правами и признал, что причиной аварии стала нехватка опыта.

Серьезная авария произошла незадолго до полудня на улице Беняминяс в Риге. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в киоск и травмировал женщину, находившуюся на остановке общественного транспорта.

После столкновения стена киоска оказалась разрушена, а сама машина получила серьезные повреждения.

За рулем находился 21-летний водитель с так называемыми белыми правами — в Латвии так называют учебное водительское удостоверение.

Молодой человек признал, что потерял контроль над автомобилем.

«Машину занесло, скажем так, из-за нехватки моего опыта. Я не справился с управлением и врезался в киоск», — рассказал водитель передаче Degpunktā (ТВ3).

По его словам, причиной стал мокрый асфальт.

«Машина легкая, и ее занесло», — пояснил он, добавив, что скорость якобы составляла около 45–50 км/ч.

В момент аварии в машине находились еще два человека. Пассажирка BMW призналась, что в какой-то момент ожидала худшего.

«Сначала казалось, что все будет очень плохо. Могло быть гораздо хуже, но, слава богу, обошлось», — рассказала девушка.

После удара пострадала женщина, стоявшая возле дороги. Ее передали медикам.

Представитель Государственной полиции Феликс Жиедс сообщил, что обстоятельства аварии еще уточняются, а дополнительную информацию могут дать записи камер видеонаблюдения.

При этом водитель был трезв, а формально требования закона соблюдались: рядом в машине находился человек с необходимым стажем вождения, который имеет право сопровождать начинающего водителя.

Однако именно этот сопровождающий, согласно правилам, несет ответственность в случае ДТП, если за рулем находится водитель с белыми правами.

Авария вновь привлекла внимание к рискам, связанным с недостатком опыта у молодых водителей, особенно в сложных погодных условиях. Даже при относительно небольшой скорости потеря управления на мокрой дороге может привести к тяжелым последствиям в городской среде.

Инцидент на улице Беняминяс показывает, насколько быстро обычная учебная поездка может превратиться в опасную аварию.