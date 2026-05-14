Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суровый урок: в Риге водитель с «белыми правами» врезался в киоск и сбил женщину на остановке 2 1724

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП и водитель
ФОТО: скриншот видео TV3

На улице Беняминяс в Риге 21-летний водитель BMW потерял управление на мокрой дороге, врезался в киоск и задел женщину на остановке. Молодой человек ездил с так называемыми белыми правами и признал, что причиной аварии стала нехватка опыта.

Серьезная авария произошла незадолго до полудня на улице Беняминяс в Риге. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в киоск и травмировал женщину, находившуюся на остановке общественного транспорта.

После столкновения стена киоска оказалась разрушена, а сама машина получила серьезные повреждения.

За рулем находился 21-летний водитель с так называемыми белыми правами — в Латвии так называют учебное водительское удостоверение.

Молодой человек признал, что потерял контроль над автомобилем.

«Машину занесло, скажем так, из-за нехватки моего опыта. Я не справился с управлением и врезался в киоск», — рассказал водитель передаче Degpunktā (ТВ3).

По его словам, причиной стал мокрый асфальт.

«Машина легкая, и ее занесло», — пояснил он, добавив, что скорость якобы составляла около 45–50 км/ч.

В момент аварии в машине находились еще два человека. Пассажирка BMW призналась, что в какой-то момент ожидала худшего.

«Сначала казалось, что все будет очень плохо. Могло быть гораздо хуже, но, слава богу, обошлось», — рассказала девушка.

После удара пострадала женщина, стоявшая возле дороги. Ее передали медикам.

Представитель Государственной полиции Феликс Жиедс сообщил, что обстоятельства аварии еще уточняются, а дополнительную информацию могут дать записи камер видеонаблюдения.

При этом водитель был трезв, а формально требования закона соблюдались: рядом в машине находился человек с необходимым стажем вождения, который имеет право сопровождать начинающего водителя.

Однако именно этот сопровождающий, согласно правилам, несет ответственность в случае ДТП, если за рулем находится водитель с белыми правами.

Авария вновь привлекла внимание к рискам, связанным с недостатком опыта у молодых водителей, особенно в сложных погодных условиях. Даже при относительно небольшой скорости потеря управления на мокрой дороге может привести к тяжелым последствиям в городской среде.

Инцидент на улице Беняминяс показывает, насколько быстро обычная учебная поездка может превратиться в опасную аварию.

×
Читайте нас также:
#ДТП #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
2
0
4
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сгоревшие в пожаре здание и машина
Изображение к статье: Жилой дом в стиле советской архитектуры
Изображение к статье: Дорожное происшествие с экстренной помощью
Изображение к статье: Линда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео