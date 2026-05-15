Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Пламя было метров десять»: в Марупе семья спасалась из горящего дома без вещей. Виноват электромобиль? 2 2960

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сгоревший дом в пригороде
ФОТО: скриншот видео TV3

Ночной пожар в Марупе едва не уничтожил семейный дом — огонь начался в гараже и быстро распространился на чердак. Семья успела эвакуироваться, однако сгорели транспортные средства, часть дома и имущество, а соседи до утра наблюдали за борьбой пожарных с пламенем.

Крупный пожар вспыхнул ночью в одном из частных домов на улице Дзелзцеля в Марупе. Огонь охватил гараж и быстро распространился на жилую часть дома, уничтожив часть здания и несколько транспортных средств.

Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), семья успела вовремя покинуть дом, однако один человек пострадал.

Жители окрестностей заметили пожар поздно вечером — вместо привычной темноты над соседним участком внезапно появилось огромное пламя.

«Насколько я понял, у него сначала загорелся сарай. И высота пламени была метров десять. Из-за этого огонь распространился и на дом», — рассказала соседка.

Другие жители вспоминают, что сначала даже не поняли масштаб происходящего.

«Из окна на лестнице я увидела большой огонь. Сначала не могла понять — испугалась, что горит дом соседей», — говорит Инга, вызвавшая спасателей.

Работа пожарных продолжалась всю ночь. Возгорание началось в гараже, после чего огонь перекинулся на чердак и часть жилого дома.

В результате пожара были уничтожены электромобиль, несколько мотоциклов и прицеп с катером.

Соседи рассказывают, что семья покидала дом в состоянии шока и практически без вещей.

«Они сами были в шоке, потому что вышли из дома без вещей, без ничего», — вспоминает Инга.

Жители района сразу начали предлагать пострадавшим помощь и временное жилье.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание во время зарядки электромобиля в гараже.

Окончательные выводы должны сделать эксперты после проверки.

На фоне роста популярности электромобилей тема безопасности зарядки в частных домах становится все более актуальной. Пожарные регулярно напоминают, что зарядные устройства и электросети должны соответствовать требованиям безопасности, особенно в гаражах и хозяйственных постройках.

При этом специалисты подчеркивают: окончательная причина подобных пожаров далеко не всегда связана именно с аккумуляторами электромобилей — для этого необходима полноценная техническая экспертиза.

Пожар в Марупе показал, насколько быстро огонь в гараже может распространиться на жилой дом и уничтожить имущество за считанные минуты.

×
Читайте нас также:
#пожар #безопасность #технологии #семья
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
3
1
0
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российский беспилотник
Изображение к статье: Дорожное происшествие в лесу
Изображение к статье: Кури Ричинс.
Изображение к статье: Пожарный на крыше в бою с огнём

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео