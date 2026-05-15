Ночной пожар в Марупе едва не уничтожил семейный дом — огонь начался в гараже и быстро распространился на чердак. Семья успела эвакуироваться, однако сгорели транспортные средства, часть дома и имущество, а соседи до утра наблюдали за борьбой пожарных с пламенем.

Крупный пожар вспыхнул ночью в одном из частных домов на улице Дзелзцеля в Марупе. Огонь охватил гараж и быстро распространился на жилую часть дома, уничтожив часть здания и несколько транспортных средств.

Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), семья успела вовремя покинуть дом, однако один человек пострадал.

Жители окрестностей заметили пожар поздно вечером — вместо привычной темноты над соседним участком внезапно появилось огромное пламя.

«Насколько я понял, у него сначала загорелся сарай. И высота пламени была метров десять. Из-за этого огонь распространился и на дом», — рассказала соседка.

Другие жители вспоминают, что сначала даже не поняли масштаб происходящего.

«Из окна на лестнице я увидела большой огонь. Сначала не могла понять — испугалась, что горит дом соседей», — говорит Инга, вызвавшая спасателей.

Работа пожарных продолжалась всю ночь. Возгорание началось в гараже, после чего огонь перекинулся на чердак и часть жилого дома.

В результате пожара были уничтожены электромобиль, несколько мотоциклов и прицеп с катером.

Соседи рассказывают, что семья покидала дом в состоянии шока и практически без вещей.

«Они сами были в шоке, потому что вышли из дома без вещей, без ничего», — вспоминает Инга.

Жители района сразу начали предлагать пострадавшим помощь и временное жилье.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание во время зарядки электромобиля в гараже.

Окончательные выводы должны сделать эксперты после проверки.

На фоне роста популярности электромобилей тема безопасности зарядки в частных домах становится все более актуальной. Пожарные регулярно напоминают, что зарядные устройства и электросети должны соответствовать требованиям безопасности, особенно в гаражах и хозяйственных постройках.

При этом специалисты подчеркивают: окончательная причина подобных пожаров далеко не всегда связана именно с аккумуляторами электромобилей — для этого необходима полноценная техническая экспертиза.

Пожар в Марупе показал, насколько быстро огонь в гараже может распространиться на жилой дом и уничтожить имущество за считанные минуты.