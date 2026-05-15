В Екабпилсе крупный пожар уничтожил хозяйственную постройку рядом с жилым домом, где в тот момент находились пожилая женщина и ее дочь. Спасателям удалось остановить распространение огня, однако жители соседних домов еще долго опасались, что пламя перекинется дальше.
Сильный пожар вспыхнул в одном из частных домовладений в Екабпилсе. Огонь охватил хозяйственную постройку, пристроенную баню и теплицу, а густой дым и пламя были видны из разных районов города.
Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), в момент пожара в доме находились пожилая женщина и ее дочь. Они даже не сразу поняли, что рядом уже бушует огонь.
Одной из первых дым заметила соседка Ингуна.
«Мы все уже были на улице, а они даже не понимали, что у них пожар», — рассказала она.
По словам женщины, соседи пытались помочь, однако приблизиться к очагу возгорания было уже невозможно.
«Там стеклянная теплица, начали взрываться стекла, никто уже туда не лез», — вспоминает Ингуна.
Первой на место прибыла полиция, которая начала отгонять людей подальше от опасной зоны. Позже к тушению подключились четыре автоцистерны Государственной пожарно-спасательной службы.
Пламя распространялось очень быстро, а жители соседних домов опасались, что огонь перекинется на их участки.
«У нас тут постройки очень близко друг к другу расположены, и каждый переживает за свое имущество», — говорит соседка.
По словам местных жителей, ситуацию во многом спасло отсутствие сильного ветра.
С этим согласны и пожарные. В Государственной пожарно-спасательной службе признают: при более ветреной погоде последствия могли быть значительно серьезнее.
Командир Екабпилсской части Земгальского регионального управления ГПСС Рейнис Тисис сообщил, что общая площадь пожара составила 160 квадратных метров.
Горели крыша и стена хозяйственной постройки, баня и теплица.
До прибытия спасателей из соседних домов эвакуировались пять человек.
«Пожарные-спасатели защитили соседние жилые дома и хозяйственную постройку», — отметил Тисис.
Полностью ликвидировать пожар удалось только ночью — около 1:06.
После завершения работ хозяйки дома смогли вернуться в свое жилище.
Соседи рассказали передаче Degpunktā, что возгорание, вероятно, началось в районе бани, однако официальную причину пожара еще устанавливает Государственная полиция.
С наступлением теплого сезона число пожаров в хозяйственных постройках и банях традиционно увеличивается, особенно в частном секторе.
На этот раз жилой дом удалось спасти, однако пожар в Екабпилсе вновь показал, насколько быстро огонь может распространиться в плотной частной застройке.
Оставить комментарий