Американка была приговорена к пожизненному заключению за убийство мужа — дело вызвало большой резонанс в США.

В 2022 году Кури Ричинс осталась одна с тремя детьми после внезапной смерти своего мужа Эрика Ричинса. В этот, казалось бы, тяжелый период она написала детскую книгу о том, как справляться с горем. Спустя год после смерти мужа книга вышла под названием «Are You With Me?» («Ты со мной?»), передает NOS.

Подозрения

В разгар рекламного тура книги женщину арестовали по подозрению в отравлении мужа. Известность автор и книга, безусловно, получили, однако коммерческого успеха издание не имело.

Еще до смерти Эрик Ричинс начал подозревать супругу. Ранее его уже пытались отравить обезболивающими препаратами, однако тогда он выжил. Мужчина предупредил сестру, что если с ним что-то случится, виновата будет его жена. После смерти Эрика полиция начала искать доказательства именно в этом направлении.

У Кури Ричинс был очевидный мотив: выяснилось, что она имела крупные долги и рассчитывала получить миллионы долларов по страховке жизни мужа. Кроме того, на ее компьютере следователи нашли поисковые запросы, которые сделали подозрения еще серьезнее.

Решающими стали показания домработницы. Она рассказала, что Кури Ричинс заплатила ей 1000 долларов за крупную партию фентанила — мощного синтетического опиоида. Как выяснилось, это была уже вторая поставка: предыдущая попытка отравления оказалась неудачной, о чем сама женщина якобы говорила домработнице.

Фентанил в коктейле

Отчет судмедэксперта подтвердил, что Эрик Ричинс умер из-за огромной дозы фентанила. Наркотик его жена подмешала в коктейль.

Во время судебного процесса Кури Ричинс хранила молчание и не давала показаний. Однако она обратилась к своим детям:

«Я знаю, что сейчас вы меня ненавидите и не хотите иметь со мной ничего общего. Это нормально. Я буду ждать вас здесь, пока вы не будете готовы».

Ранее присяжные уже признали женщину виновной, а судья назначил ей максимально суровое наказание — пожизненное заключение без права на освобождение. В приговоре судья отметил, что женщина слишком опасна, чтобы когда-либо вернуться в общество.

При этом никаких денег Кури Ричинс в итоге не получила. Незадолго до смерти муж изменил завещание: наследницей стала не жена, а его сестра. Она управляет средствами, пока трое детей не достигнут совершеннолетия. После этого миллионы долларов перейдут к ним.

По мнению редакции, эта история шокировала общественность не только жестокостью преступления, но и контрастом между публичным образом женщины и обвинениями против нее. Дело Кури Ричинс стало одним из самых обсуждаемых уголовных процессов последних лет в США и еще раз напомнило, что за внешней картиной семейного благополучия могут скрываться трагические и опасные конфликты.