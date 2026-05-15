Бывший президент Латвии Эгилс Левитс сегодня в интервью Латвийскому радио вполне допустил ситуацию, что... Силиня никуда не уйдет.

"Очень вероятен вариант, что ушедшее в отставку правительство может дотянуть до выборов. Несмотря на отставку, это правительство может продолжать исполнять обязанности и для этого не установлено ограничение по времени.

У технического правительства нет ограничения полномочий. Конституция не предусматривает периода безвластия, то есть без правительства. Техническое правительство не может сделать в Сейме какие-то большие скачки, оно ограничено в реализации крупных проектов, но ежедневное управление возможно", - заявил Левитс.