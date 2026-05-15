Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Они могут дотянуть и до выборов» 4 1103

Политика
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-президент Латвии Эгилс Левитс

Экс-президент Латвии Эгилс Левитс

Экс-президент анализирует ситуацию после отставки правительства Силини.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс сегодня в интервью Латвийскому радио вполне допустил ситуацию, что... Силиня никуда не уйдет.

"Очень вероятен вариант, что ушедшее в отставку правительство может дотянуть до выборов. Несмотря на отставку, это правительство может продолжать исполнять обязанности и для этого не установлено ограничение по времени.

У технического правительства нет ограничения полномочий. Конституция не предусматривает периода безвластия, то есть без правительства. Техническое правительство не может сделать в Сейме какие-то большие скачки, оно ограничено в реализации крупных проектов, но ежедневное управление возможно", - заявил Левитс.

×
Читайте нас также:
#выборы #Сейм #Латвия #конституция #правительство #отставка #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Футбол.
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич Эксклюзив!
Изображение к статье: Врачи на фоне карты Европы
Изображение к статье: Райвис Кронбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео