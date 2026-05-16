Знаете, где заправляться? Рейтинг балтийских стран

Наша Латвия
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Бензин
ФОТО: Виталий Вавилкин

На прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие среди столиц стран Балтии цены на топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Риге, а меньше всего оно стоило в Таллинне.

В Риге на АЗС "Circle K" на улице Краста цена бензина 95-й марки за неделю выросла на 1,1% и составила в пятницу 1,864 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 3,5% до 1,914 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,789 евро за литр, что на 1,6% меньше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива снизилась на 5% до 1,899 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизтопливо стоили одинаково - 1,729 евро за литр. Бензин за неделю подешевел на 8%, дизтопливо - на 12,2%.

Цена автогаза в Риге за неделю снизилась на 2,8% и составила в пятницу 1,055 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза не изменилась - 0,919 евро за литр, а в Таллинне выросла на 1% до 0,989 евро за литр.

#АЗС #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
