В эти дни в холле Ратуши можно полюбоваться выставкой архитектурных проектов, представляющих видение одного из самых лакомых кусочков недвижимости Риги – полуостров AB.

Три гектара — много это или мало? Смотря с чем сравнивать: площадь Верманского парка более пяти, а Бастионной горки с прилегающими насаждениями близ городского канала — около двух. Так или иначе, в стоимостном выражении, по нынешним ценам, такой участочек обошелся бы в 10-30 миллионов евро. Ведь с него всю Вецригу видно, а еще там – крупнейший флаг Латвии.

Имперское наследие

Всякий раз, когда я прогуливался в этом месте, не покидало ощущение какой-то советскости, что ли. А ведь это еще со времен Александра III! Дамба AB (AB dambis) — одно из гидротехнических сооружений, построенных в XIX веке вдоль левого берега Двины в Риге для обеспечения стабильности береговой линии и устройства гаваней. Была возведена у бывшего острова Кливерсала в 1886-87 гг. Также систему защиты левого берега реки формировали дамба CDE и дамба FG, которые можно видеть и сегодня вдоль восточного берега Кипсалы, от Вантового моста до Подрагса.

Изначально, ширина дамбы составляла 42,6 метра; длина, согласно разным источникам, – 745 или 1058 метров. Дамба представляла собой параллельные ряды деревянных свай, промежутки между которыми были заполнены валунами. Со стороны основного русла реки имелся пологий мощеный склон, а со стороны левого берега — крутая причальная стенка для швартовки кораблей.

В первые годы дощатая поверхность дамбы во время паводков оказывалась под водой, однако в 1891-95 гг. дамба была надстроена и стала незатопляемой. В 1920-е годы деревянный настил заменили железобетоном. Гавань между дамбой и нынешней улочкой Кугю служила для стоянки, погрузки и разгрузки речных судов. В период ледохода здесь укрывали разобранный Наплавной мост. В 1920-30-е гг. на дамбе находились угольные склады.

При отступлении осенью 1944 г. немцы взорвали дамбу; а при восстановлении в 1950-е гг. была укреплена железобетонными конструкциями и с обеих сторон получила симметричный профиль – свой сегодняшний вид.

В советское время дамба AB была признана памятником техники, а в конце 1980-х ей присвоили на краткое время имя Кришьяна Валдемара — но не прижилось. Вот старинный дебаркадер NOASS давно у нее пришвартован — по имени библейского Ноя назвал сей ковчег культуры энтузиаст Дзинтарс Зилгалвис.

С именем Чаксте на устах

Думское жюри конкурса оценило эскиз под девизом «АБЧ» (ABČ – дамба АВ плюс Чаксте) выше всего — в работе нескольких архитектурных бюро и зодчих Оскарса Вавере, Айварса Берзиньша и Винеты Алекны признали «тщательно продуманное предложение с четкой концепцией и убедительной ландшафтной логикой». Авторам перестройки дамбы предлагаются разнообразные возможности для отдыха близ воды — и на воде.

Второе место получил эскиз под девизом «DU 414», разработанный при участии нидерландских дизайнеров, в команде которых работала также Дагния Смилга. Жюри конкурса характеризует работу как «сбалансированную пространственную композицию и четкое видение дамбы AB как культурного направления».

Третье место получил проект «Тропа Чаксте». Жюри конкурса отмечает, что главным преимуществом этого эскиза является его простота и чистота, которые перекликаются с первым президентом – «и побуждают каждого посетителя в одиночку задуматься о своем потенциале государственного деятеля». Еще авторам «удалось создать со вкусом латышский ландшафт».

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолцс («Объединенный список») прокомментировал: «Мы начали работу, чтобы шаг за шагом укрепить, привести в порядок дамбу AB и сделать ее местом, которым Рига может по-настоящему гордиться. Наша следующая работа – поиск финансирования».

Правнучка первого президента, представитель фонда «Дом Яниса Чаксте», член комиссии жюри Кристине Анна Чаксте (родилась в Стокгольме, юрист), считает, что авторы всех эскизов потрудились замечательно.

Гладко было на бумаге

Наиболее безпроблемным, на мой взгляд, является озеленение дамбы AB — высадить на ней кустики, чтобы образовался портрет Я.Чаксте, действительно, не так сложно. Но на этом бумажная архитектура свой ресурс исчерпывает, и начинаются – технологии.

Внимательно изучив экспонируемые стенды, Ваш автор обратил внимание, что практически все варианты предполагают устройство открытых плавательных бассейнов.

С одной стороны, конечно, идея напрашивается сама собой – купальни на Двине появились еще в XIX веке. Но вот в Париже, имеющем несравненно более теплый климат, открытые бассейны у Сены работают только с июля по сентябрь. Круглогодичный Josephine Baker имеет температуру 27-28 градусов за счет подогрева. Все это усложняется еще и системами фильтрации воды, которые, тем не менее, не позволяют эксплуатировать бассейны после обильных дождей, когда повышается бактериологическое загрязнение, и воду приходится дополнительно очищать.

В наших же метеорологических условиях, с переменчивым прибалтийским климатом и безумными ценами на энергоносители, подобные красоты выглядят, увы, как это говорилось в конце 1950-х годов, архитектурными излишествами. Если даже такой бассейн в конце концов устроят – то он, по всей вероятности, станет сугубо платным. Иначе как окупить? Вот и выйдет очередное, элитарное, местечко – отнюдь не соответствующее демократизму Я.Чаксте.

Точно так же, как весьма симпатично смотрящийся мостик через гавань — сам по себе потянет на миллионы евро, ну а о смете проекта в целом уже сейчас и говорить страшно, это десятки миллионов. А учитывая недавний печальный опыт променада Мукусалас, возникают сомнения, что местный строительный бизнес способен сочетать три составляющие работы: быстро, качественно и по разумной цене. Один из этих критериев точно будет отсутствовать...