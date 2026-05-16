Заболевания почек нередко развиваются скрытно и долгое время не вызывают сильного дискомфорта. Однако организм всё же подаёт тревожные сигналы — от утренних отёков и боли в пояснице до изменений цвета мочи и частых ночных походов в туалет.

Уролог-онколог Виген Малхасян рассказал, какие симптомы могут указывать на серьёзные проблемы с почками и почему их нельзя игнорировать.

Кровь в моче (гематурия). Красноватый или бурый оттенок мочи — серьёзный повод для тревоги. Это может указывать на опухоль мочевого пузыря. Паниковать заранее не стоит, поясняет врач. Причиной могут быть и доброкачественные состояния, а иногда — употребление определённых продуктов. Но игнорировать такие изменения нельзя.

Утренние отёки. Отёчность век и одутловатость лица сразу после пробуждения — классический признак того, что почки не справляются с выведением жидкости или теряют важный белок. В отличие от «сердечных» отёков, которые появляются на ногах к вечеру, «почечные» заметны именно утром.

Нарушение мочеиспускания («урологическая бессонница»). Частые позывы, нестерпимые позывы вплоть до недержания, ночные пробуждения, затруднённое мочеиспускание и слабая струя — прямые признаки патологии. У мужчин чаще всего это связано с аденомой простаты.

Количественные изменения мочи. Объём выделяемой мочи — важный диагностический показатель, на который редко обращают внимание.

Боль в пояснице. При гломерулонефрите дискомфорт обычно с обеих сторон. При остром пиелонефрите — интенсивная боль со стороны поражённой почки. При мочекаменной болезни боль может отдавать в живот, пах или по ходу мочеточника.

Самый яркий признак — острая нестерпимая боль при закупорке мочеточника (чаще всего камнем). «Крайне важно понимать: даже если боль отступила, нужно незамедлительно обратиться к урологу, чтобы выявить причину», — подчеркнул Малхасян.

По мнению специалистов, раннее выявление заболеваний почек значительно повышает шансы избежать тяжёлых осложнений и сохранить качество жизни, пишет bb.lv. Даже симптомы, которые кажутся незначительными — усталость, отёки или изменения мочеиспускания, — могут быть поводом для обследования. Врачи напоминают: при появлении подобных признаков лучше не заниматься самолечением и своевременно обратиться к урологу или нефрологу.