У людей с сахарным диабетом риск развития деменции оказался значительно выше, особенно у пациентов, получающих инсулинотерапию. К такому выводу пришли исследователи после анализа медицинских данных более 1,3 миллиона человек.

Результаты работы опубликованы в научном журнале DOM.

Авторы работы проанализировали медицинские данные более 1,3 млн жителей Южной Кореи старше 40 лет. Наблюдение за участниками продолжалось на протяжении 11 лет. В результате выяснилось, что у всех пациентов с диабетом риск когнитивных нарушений был выше, однако наиболее выраженная связь наблюдалась у тех, кто использует инсулин при диабете I и II типа.

Сравнительный анализ показал, что у людей с диабетом II типа, принимающих таблетированные препараты, деменцию выявляли примерно в 1,3 раза чаще, чем у участников без диабета. При использовании инсулина при диабете II типа риск возрастал примерно в 2,1 раза, а при диабете I типа — в 2,4 раза.

Аналогичная закономерность фиксировалась и для болезни Альцгеймера, а также сосудистой деменции. Исследователи связывают такую тенденцию с колебаниями уровня глюкозы в крови, включая как резкие повышения сахара, так и эпизоды гипогликемии, которые чаще возникают у пациентов на инсулине. Для снижения риска когнитивных нарушений специалисты отмечают важность более строгого контроля уровня глюкозы и применения систем непрерывного мониторинга.

Что советуют специалисты?

Исследователи подчеркивают важность постоянного контроля уровня глюкозы и более точной настройки терапии.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять:

системам непрерывного мониторинга сахара;

профилактике гипогликемии;

регулярным обследованиям когнитивных функций;

соблюдению режима лечения и питания.

По мнению редакции, новое исследование еще раз показывает, насколько тесно здоровье мозга связано с обменом веществ и состоянием сосудов. Для пациентов с диабетом контроль уровня сахара становится важен не только для сердца, почек и зрения, но и для сохранения памяти и когнитивных функций в будущем.