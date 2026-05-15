Проектом занималась исследовательская группа Северо-Западного университета сельского хозяйства и продовольствия. В результате работы учёные получили шесть клонированных животных — четырёх самцов и двух самок. Все они были созданы на основе генетического материала элитных коз с высокой продуктивностью.

Для проведения эксперимента специалисты использовали современную систему молекулярной селекции, сочетающую геномный отбор и технологию клонирования соматических клеток. Исследователям удалось точно выделить качественные клетки и усовершенствовать ключевые этапы процедуры, благодаря чему серийное клонирование завершилось успешно.

Учёные считают, что новая технология позволит значительно ускорить процесс разведения животных и сократить интервалы между поколениями. По мнению исследовательской группы, применение подобных методов в будущем может сыграть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.