В Китае клонировали новое животное. Кого теперь будет много? 0 201

Дата публикации: 15.05.2026
Изображение к статье: Коза-дереза

Китайские специалисты впервые смогли успешно провести массовое клонирование молочных коз. Эксперимент реализовали в провинции Шэньси на северо-западе страны, передаёт English.News.

Проектом занималась исследовательская группа Северо-Западного университета сельского хозяйства и продовольствия. В результате работы учёные получили шесть клонированных животных — четырёх самцов и двух самок. Все они были созданы на основе генетического материала элитных коз с высокой продуктивностью.

Для проведения эксперимента специалисты использовали современную систему молекулярной селекции, сочетающую геномный отбор и технологию клонирования соматических клеток. Исследователям удалось точно выделить качественные клетки и усовершенствовать ключевые этапы процедуры, благодаря чему серийное клонирование завершилось успешно.

Учёные считают, что новая технология позволит значительно ускорить процесс разведения животных и сократить интервалы между поколениями. По мнению исследовательской группы, применение подобных методов в будущем может сыграть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

#сельское хозяйство #животные #наука #технологии #генетика #исследования #Китай
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
