История котёнка по кличке Утка растрогала пользователей соцсетей по всему миру. Малышка пережила тяжёлую травму и ампутацию передних лап, но сумела адаптироваться к новой жизни, научилась бегать на задних лапах и превратилась в настоящую интернет-звезду.

Трагедия под капотом машины

Кошка по имени Утка живёт у парня по имени Коди в штате Missouri. Когда животное было ещё совсем маленьким, его принесли в ветеринарную клинику с тяжёлыми травмами.

Котёнок забрался под капот автомобиля, и водитель, не заметив его, завёл двигатель. В результате малышка получила серьёзные повреждения передних лап. Ветеринарам удалось спасти ей жизнь, однако обе передние лапы пришлось ампутировать.

Узнав историю котёнка, Коди решил забрать его домой.

Почему кошку назвали Уткой

По словам хозяина, первое время котёнок передвигался очень неуверенно, переваливаясь с боку на бок.

«Когда я её встретил, сразу влюбился. Она ходила как утка, стараясь удержать равновесие, поэтому я и назвал её Duck», — рассказал Коди.

Со временем животное полностью освоилось и научилось не только ходить, но и быстро бегать на задних лапах.

«Пушистый велоцираптор»

Необычная манера передвижения принесла кошке популярность в интернете. Пользователи сравнивают её бег с движениями динозавра-велоцираптора.

Коди регулярно публикует ролики и фотографии питомца в блоге Purrasic Duck. На странице уже собрались сотни тысяч подписчиков, а сама Утка стала настоящей звездой соцсетей.

На видео кошка ловко прыгает, бегает и устраивает своеобразный «паркур», несмотря на отсутствие передних лап.

По мнению редакции, история Утки — яркий пример того, насколько удивительной может быть способность животных адаптироваться к жизни даже после тяжёлых испытаний. А ещё — напоминание о том, что забота и любовь человека способны буквально подарить вторую жизнь.