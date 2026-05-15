Эксперты единодушны: имя на экране — не гарантия безопасности, а часто наоборот, маркер опасности.

Причиной тому служит технология подмены номера (спуфинг).

Как поясняют латвийские специалисты, «технология подмены номера позволяет мошенникам сделать так, чтобы вызов определялся как номер полиции, банка или другой серьезной организации». Поэтому при малейшем сомнении правильнее будет самостоятельно перезвонить в ведомство или учреждение по номеру с официального сайта или с оборота банковской карты.

Сегодня спуфинг называют «массовым инструментом социальной инженерии» и поэтому ни оператор связи на стороне абонента, ни сам смартфон технически не могут отличить такую подделку от подлинного вызова.

Если вы уже обращались в какую-то из названных организаций и ждете обратного звонка, то тогда можно ответить на звонок, но при этом осторожность никогда не помешает.

Нужно задать несколько наводящих (не прямых) вопросов о цели звонка, чтобы убедиться, что это именно тот звонок, которого вы ждете. А если вы не ждете обратного звонка, то, скорее всего, это фальшивка, и можно смело не брать трубку.

Как мошенники получают номера?

Классические каналы: открытые профили в соцсетях, утечки в компаниях, а также безобидные, на первый взгляд, объявления и покупки в сомнительных интернет-магазинах.