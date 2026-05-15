Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент назовет кандидата в премьеры уже в ближайшие дни 2 393

Политика
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич решил работать без выходных.

Ииак, сегодня президент пообщался с представителями всех парламентских фракций - по отдельности. Завтра же глава государства проведет совместную встречу делегатов от всех сеймовских партий, после чего проведет пресс-брифинг.

Судя по всему, Эдгар Ринкевич решил очень быстро выдвинуть кандидата в премьеры, поручив ему как можно скорее (вероятно, в течении максимум двух недель) сформировать правительство, которое могло бы получить мандат доверия в Сейме. Кого выберет в итоге президент неизвестно. Формально из трех партий будущей коалиции больше всего голосов в Сейме у Союза зеленых и крестьян. Однако в свете "скандала деревообработчиков" президент может не рискнуть выдвинуть в премьеры кандидата от "зеленых крестьян В. Валайниса. В этом случае хорошие шансы есть у кандидата от Объединенного списка Андриса Кулбергса.

×
Читайте нас также:
#выборы #президент #премьер #Сейм #коалиция #парламент #правительство #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич Эксклюзив!
Изображение к статье: Врачи на фоне карты Европы
Изображение к статье: Экс-президент Латвии Эгилс Левитс
Изображение к статье: Райвис Кронбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео