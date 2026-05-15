Ииак, сегодня президент пообщался с представителями всех парламентских фракций - по отдельности. Завтра же глава государства проведет совместную встречу делегатов от всех сеймовских партий, после чего проведет пресс-брифинг.

Судя по всему, Эдгар Ринкевич решил очень быстро выдвинуть кандидата в премьеры, поручив ему как можно скорее (вероятно, в течении максимум двух недель) сформировать правительство, которое могло бы получить мандат доверия в Сейме. Кого выберет в итоге президент неизвестно. Формально из трех партий будущей коалиции больше всего голосов в Сейме у Союза зеленых и крестьян. Однако в свете "скандала деревообработчиков" президент может не рискнуть выдвинуть в премьеры кандидата от "зеленых крестьян В. Валайниса. В этом случае хорошие шансы есть у кандидата от Объединенного списка Андриса Кулбергса.