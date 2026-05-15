Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Смит предупредил, что после окончания войны в Украине Россия, вероятно, перегруппирует свои силы на восточном фланге НАТО, что создаст угрозу усиления военного давления Москвы на страны Балтии в ближайшие годы.

Выступая перед американскими конгрессменами, Смит во вторник отметил, что хотя сейчас Россия направляет против Украины «90% своих боевых возможностей», Москва в конечном итоге постарается изменить баланс сил и искать возможности продемонстрировать свою мощь, а также создавать проблемы НАТО.

«Это особенно актуально для Балтийского региона», — признал Смит на заседании подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, посвящённом угрозам безопасности, с которыми сталкиваются Латвия, Эстония и Литва.

Председатель подкомитета по европейским делам, республиканец Кит Селф, отметил, что Россия уже восстанавливает свой военный потенциал, продолжая войну против Украины. «Когда эта война закончится, существует реальный риск того, что Россия сможет разместить свои закалённые в боях войска у границ стран Балтии, — предупредил Селф. — История показывает, что окончание конфликта в Украине не уменьшит угрозу со стороны России. Вместо этого Москва может просто перенаправить её в другое направление».

Смит отметил, что угрозы уже проявляются в кибератаках России, диверсионных операциях и применении гибридной тактики против Балтийского региона. «Мы должны ожидать, что Россия изменит размещение своих сил», — добавил заместитель помощника госсекретаря, указав, что Москва уже использует «гибридные операции против стран Балтии», чтобы оказывать давление на союзников по НАТО.

Законодатели обеих партий США неоднократно хвалили Латвию и ее соседей, называя их примером для других союзников по НАТО. Все три страны Балтии быстро движутся к выполнению требования президента США Дональда Трампа выделять на оборону 5% внутреннего валового продукта (ВВП), подчеркнул Смит, отметив, что Латвия стала первой страной НАТО, юридически обязавшейся достичь этой цели.

Тем не менее несколько демократов вновь задали заместителю помощника госсекретаря вопросы о сообщениях, что некоторые поставки оружия странам Балтии якобы задерживаются из-за войны США против Ирана.

Смит признал, что задержки касаются «определённых видов боеприпасов», однако Вашингтон по-прежнему намерен поставить системы вооружений, закупленные странами Балтии. «Мы очень активно работаем над тем, чтобы эти поставки возобновились как можно скорее», — подчеркнул он.

Смит также отметил, что в феврале 2025 года страны Балтии полностью прекратили импорт российской энергии и теперь около 80% используемого сжиженного природного газа закупают в США. Он также признал, что страны Балтии ограничивают сотрудничество с Китаем из-за его поддержки России.