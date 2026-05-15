Правоохранительные органы расследуют возможные коррупционные нарушения в Клинической университетской больнице имени Страдиньша. Уголовный процесс связан с подозрениями в требовании и принятии противоправной выгоды.
В прокуратуре подтвердили, что Государственная полиция ведет уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправной выгоды.
Расследование находится под надзором прокуратуры по расследованию преступлений на государственной службе.
Подробности дела пока не раскрываются.
В Государственной полиции от комментариев отказались, поэтому пока неизвестно, сколько человек могут быть связаны с расследованием, идет ли речь о конкретных закупках, договорах или действиях отдельных должностных лиц.
Фактически это уже не первый случай за последние годы, когда крупные государственные медицинские учреждения оказываются в центре внимания правоохранительных органов.
Больница Страдиньша является одной из крупнейших и наиболее стратегически важных больниц страны, где реализуются масштабные инфраструктурные проекты и проходят крупные государственные закупки.
На фоне последних политических и коррупционных скандалов в Латвии внимание к прозрачности работы государственных учреждений заметно усилилось.
Особенно чувствительно подобные расследования воспринимаются в сфере здравоохранения, где речь идет не только о государственных деньгах, но и о доверии пациентов к системе.
Пока правоохранительные органы не сообщают, предъявлены ли кому-либо подозрения и на каком этапе находится расследование.
