После скандалов во власти новое расследование: возможную коррупцию проверяют в больнице Страдиньша 1 1011

Дата публикации: 15.05.2026
Правоохранительные органы расследуют возможные коррупционные нарушения в Клинической университетской больнице имени Страдиньша. Уголовный процесс связан с подозрениями в требовании и принятии противоправной выгоды.

В прокуратуре подтвердили, что Государственная полиция ведет уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправной выгоды.

Расследование находится под надзором прокуратуры по расследованию преступлений на государственной службе.

Подробности дела пока не раскрываются.

В Государственной полиции от комментариев отказались, поэтому пока неизвестно, сколько человек могут быть связаны с расследованием, идет ли речь о конкретных закупках, договорах или действиях отдельных должностных лиц.

Фактически это уже не первый случай за последние годы, когда крупные государственные медицинские учреждения оказываются в центре внимания правоохранительных органов.

Больница Страдиньша является одной из крупнейших и наиболее стратегически важных больниц страны, где реализуются масштабные инфраструктурные проекты и проходят крупные государственные закупки.

На фоне последних политических и коррупционных скандалов в Латвии внимание к прозрачности работы государственных учреждений заметно усилилось.

Особенно чувствительно подобные расследования воспринимаются в сфере здравоохранения, где речь идет не только о государственных деньгах, но и о доверии пациентов к системе.

Пока правоохранительные органы не сообщают, предъявлены ли кому-либо подозрения и на каком этапе находится расследование.

#медицина #Латвия #коррупция #закупки #скандалы #прокуратура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
