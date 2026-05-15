А давненько в Латвии не было заморозков... Будут! 0 2145

Дата публикации: 15.05.2026
В ночь на субботу на востоке страны температура воздуха понизится до +1...+5 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами в Латгале и Видземе на почве ожидаются заморозки.

В Курземе и Земгале ночью пройдет небольшой дождь, а минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов.

Днем во многих местах пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозовые ливни, на востоке страны гроза может сопровождаться сильными порывами ветра и градом. Будет преобладать слабый и умеренный юго-восточный, южный ветер, в Курземе - западный.

Максимальная температура воздуха в субботу составит от +12 градусов местами на побережье Курземе до +22 градусов на востоке страны.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность, днем она увеличится, пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха в столице составит от +9 градусов ночью до +19 градусов днем.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #заморозки #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
