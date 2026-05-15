Коррупционный скандал в главной больнице Латвии. Отстранили руководителя клиники

Дата публикации: 15.05.2026
Изображение к статье: Коррупция в больнице
ФОТО: LETA

Как мы уже писали, правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в Клинической университетской больнице имени Страдиньша.

В прокуратуре подтвердили, что Государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Надзор за уголовным процессом осуществляет прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе.

Представитель больницы Страдиньша Винета Клявиня подтвердила агентству ЛЕТА, что на основании решения правоохранительных органов от исполнения обязанностей отстранен руководитель клиники нейрохирургии Эгилс Валейнис.

В то же время для Валейниса не установлен запрет заниматься врачебной практикой.

Больница в соответствии со своей компетенцией сотрудничает с правоохранительными органами, сообщила Клявиня.

И. о. руководителя клиники нейрохирургии назначен Янис Стукенс.

#медицина #Латвия #коррупция
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
