В Австрии воспитательница детсада забеременела от 14-летнего школьника. Что ей за это грозит? 1 1322

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция не дремлет

В Австрии правоохранительные органы начали расследование в отношении сотрудницы детского сада из Вены, которую подозревают в отношениях с 14-летним школьником, передаёт Bild.

По информации СМИ, женщина была старше подростка на десять лет и признала факт произошедшего. Также утверждается, что незадолго до начала расследования она потеряла собственного ребёнка и пыталась объяснить свои поступки пережитой трагедией.

Как отмечается в публикации, коллеги воспитательницы якобы знали о её встречах с подростком на протяжении нескольких месяцев, однако не обращались в полицию. После беременности и последующей потери ребёнка женщина оформила больничный отпуск.

Сейчас ей может грозить наказание по статье 212 Уголовного кодекса Австрии, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебным положением. Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы и денежный штраф.

Кроме того, следствие рассматривает возможность предъявления более серьёзного обвинения, если выяснится, что подростку на момент произошедшего было 13 лет.

#школьники #детский сад #беременность #наказание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
