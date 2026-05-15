В Австрии правоохранительные органы начали расследование в отношении сотрудницы детского сада из Вены, которую подозревают в отношениях с 14-летним школьником, передаёт Bild.

По информации СМИ, женщина была старше подростка на десять лет и признала факт произошедшего. Также утверждается, что незадолго до начала расследования она потеряла собственного ребёнка и пыталась объяснить свои поступки пережитой трагедией.

Как отмечается в публикации, коллеги воспитательницы якобы знали о её встречах с подростком на протяжении нескольких месяцев, однако не обращались в полицию. После беременности и последующей потери ребёнка женщина оформила больничный отпуск.

Сейчас ей может грозить наказание по статье 212 Уголовного кодекса Австрии, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебным положением. Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы и денежный штраф.

Кроме того, следствие рассматривает возможность предъявления более серьёзного обвинения, если выяснится, что подростку на момент произошедшего было 13 лет.