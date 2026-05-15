В Бразилии три родные сестры официально признаны самым возрастным ныне живущим сестринским трио в мире, передаёт Need To Know.

Общий возраст Лениты, Зораиды и Зулины де Деус Нунес достиг 316 лет. Старшей сестре исполнилось 108 лет, средней — 104 года, а младшей — 103.

Женщины родились в штате Сержипи на северо-востоке страны в многодетной семье, где воспитывались восемь детей. Старшая сестра Ленита появилась на свет в июне 1917 года. В молодости она занималась домашним хозяйством, а позже переехала в Рио-де-Жанейро, где устроилась на работу на национальный телеканал.

Зораида, родившаяся в ноябре 1921 года, посвятила себя образованию и медицине. Сначала она работала учительницей младших классов, а затем получила профессию медсестры, окончив престижное учебное заведение.

Младшая из сестёр, Зулина, родилась в марте 1923 года. Она прославилась как талантливая мастерица по вышивке и сумела обеспечить образование всем шестерым своим детям.

Несмотря на преклонный возраст, сёстры продолжают поддерживать близкие отношения и остаются практически неразлучными.