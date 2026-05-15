Бывший главный тренер сборной Украины и чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Ребров внес 30 млн гривен – около 681 тыс. долларов – в качестве залога за арестованного Андрея Ермака, экс-главу офиса президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники. Из необходимых 140 млн гривен на данный момент собрано около 35 миллионов, судя по всему, в основном, благодаря стараниям звезды футбола.

Напомним, что Ребров выступал за казанский «Рубин» полтора сезона (2008–2009), после чего завершил карьеру. В чемпионском сезоне-2008 он забил пять мячей, четыре из которых оказались победными – в ворота «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Томи». В июне 2009 года он покинул Казань.

Впоследствии Ребров перешел на тренерскую работу. С июня 2023-го по апрель 2026 года он возглавлял сборную Украины, а с января 2024-го является вице-президентом украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что Ребров и Ермак давно знакомы: у них общий кум – бизнесмен и депутат Николай Тищенко, а сам Ермак присутствовал на свадьбе экс-футболиста в 2016 году.

Напомним, что высший антикоррупционный суд Украины назначил Ермаку арест на 60 суток с возможностью выйти под залог в 140 млн гривен. Ему предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен при строительстве коттеджного поселка премиум-класса «Династия» в пригороде Киева в 2020 году. Уголовное дело расследуется по статье об отмывании доходов, полученных преступным путем. Экс-главе офиса грозит до 15 лет лишения свободы.

«Деньги на залог Ермака всё еще собирают. Задача поставлена сегодня в 17:00 внести, иначе он еще и выходные проведёт в СИЗО», – написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.