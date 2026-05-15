Через полгода у сотен тысяч жителей Латвии отключатся eID-карты 2 4693

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: eID-карта.

С 9 декабря с большой частью eID-карт больше нельзя будет использовать электронную подпись, сообщили в отделе общественных отношений Министерства умного управления и регионального развития (VARAM).

Изменения затронут eID-карты, выданные в период с 2 сентября 2019 года по 30 января 2026 года, в которых используется определённый технологический компонент для обеспечения работы электронной подписи.

По информации Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), после 9 декабря изменения могут коснуться более 346 000 eID-карт с версией микрочипа «Cosmo 8.1».

Изменения связаны с процессом сертификации, который проводит национальный надзорный орган Франции. «Сейчас мы работаем над юридическими и техническими решениями, чтобы пользователи затронутых изменений eID-карт могли продолжать подписывать документы в Латвии», — рассказал заместитель госсекретаря VARAM по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс.

В министерстве успокаивают, что eID-карта и дальше будет действительна для подтверждения личности, а также для поездок по территории Европейского союза.

Жителям и организациям, которые ежедневно используют или планируют использовать электронную подпись именно через eID-карту, VARAM рекомендует проверить, входит ли их карта в число затронутых изменениями. Речь идёт о картах с версией микрочипа «Cosmo 8.1». Проверку можно провести на сайте «reg.eparaksts.lv/eidinfo».

Поскольку ситуация не влияет на использование «eParaksts mobile», VARAM призывает скачать приложение и использовать его для электронной подписи либо перейти на другие решения.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
