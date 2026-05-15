«Литва стремительно становится одним из главных центров европейской оборонной промышленности. Мировые лидеры, такие, как Rheinmetall и Northrop Grumman, выбирают производственные площадки не из сентиментальных соображений. Их присутствие в Литве — четкий сигнал о том, что наша промышленная база, кадры и правовая среда соответствуют самым высоким стандартам оборонного производства союзников», — сказал глава государства в пятницу на литовско-финском экономическом форуме в Вильнюсе.

«Литовские инженеры развивали компетенции в области фотоники, оптики и кибербезопасности задолго до того, как эти сферы стали стратегически важными. Этот гражданский потенциал теперь естественным образом становится технологиями двойного назначения и все больше ориентируется на оборону», — добавил президент.

На проходящем в Вильнюсе форуме финская сеть оборонных инноваций Define в пятницу подписала протокол о намерениях с Каунасским научно-технологическим парком Tech-Park Kaunas, аналогичный документ подписали конфедерации промышленников Финляндии и Литвы.

«Стороны будут сотрудничать и прилагать все усилия для содействия двусторонней торговле, инвестициям, научным и технологическим связям, в частности, но не ограничиваясь предоставлением современных и инновационных продуктов и решений в оборонной, космической промышленности и сфере безопасности, а также в области экономической устойчивости», — говорится в протоколе о намерениях конфедераций.

Tech-Park Kaunas и Define договорились стимулировать инновации и развитие бизнеса посредством программ акселерации и мероприятий, научных исследований и создания экосистем в сфере обороны, технологий двойного назначения и новых технологий.

По мнению редакции bb.lv, что-то наш президент Латвии скромно отмалчивается. Ведь еще недавно всем нам рассказывали, что именно Латвия - ведущий производитель так всем необходимых дронов в странах Балтии. А тут президент Науседа говорит, что именно Литва теперь один из важнейших центров оборонной промышленности в Европе. Бралюкасы снова нас отодвинули на задний план, а Эдгар Ринкевич? Куда смотрим?