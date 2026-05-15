Вильнюс возобновил авиасообщение с Тель-Авивом, в отличие от нашего родного airBaltic.

Вечером 14 мая израильская авиакомпания Israir возобновила прямые рейсы между Вильнюсом и Тель-Авивом. Полеты будут выполняться трижды в неделю в течение летнего авиационного сезона, сообщила компания Lietuvos oro uostai ("Литовские аэропорты").

Кроме того, 21 мая полеты по этому маршруту планирует начать новая для Литвы израильская авиакомпания Arkia. Ее рейсы также будут осуществляться три раза в неделю в летний сезон.

А что там наш символ латвийского процветания аirBaltic? В мае в Израиль рейсов нет, в июне - аналогичная картина.

Ближайший рейс - первого июля... Что там самолетов не хватает для того, чтобы организовать важное авиасообщение?

По мнению редакции bb.lv очень хорошо было бы отправить нашего и. о. министра сообщения Швинку с его кунаками первым же рейсом airBaltic в Тель-Авив в командировку, глядишь, там и останется...