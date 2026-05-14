Резкая боль в левой части груди часто вызывает панику, ведь многие сразу подозревают сердечный приступ. Однако неприятные ощущения могут быть связаны не только с сердцем, но и невралгией, остеохондрозом, проблемами с легкими или даже сильным стрессом. Кардиолог Лилия Майорова объяснила, по каким признакам можно отличить опасную сердечную боль от других патологий и как правильно поступать в критической ситуации.

Боль в левой части грудной клетки далеко не всегда является симптомом сердечных заболеваний. В большинстве случаев причины недомогания — межреберная невралгия, остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника, сколиоз, заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения в работе легких, неврозы, панические атаки и даже вирус герпеса (опоясывающий лишай).

Отличить сердечную боль от симптомов других патологий часто можно даже без помощи врача:

если в области сердца резко кольнуло, но боль была похожа на вспышку и быстро прошла — это обычно следствие невралгии, перенапряжения или физической травмы. Если же проблема связана с сердцем, боль будет более продолжительной (не менее нескольких минут) и одинаково сильной в течение всего этого времени;

если одновременно с болью в сердце появляются кашель (особенно с мокротой) и болезненность при вдохе — причиной неприятных ощущений, скорее всего, являются плеврит, пневмония или астма. В то же время настоящий «сердечный» кашель обычно сухой, сопровождается одышкой, головокружением, посинением губ и кончиков пальцев, тахикардией и заметно усиливается в положении лежа;

если неприятные ощущения в груди проходят, уменьшаются или меняют локализацию, когда вы начинаете активно двигаться, — это остеохондроз, сколиоз или невралгия. Настоящая сердечная боль усиливается даже при минимальных физических нагрузках. Кроме того, при заболеваниях позвоночника человек обычно точно указывает место боли, тогда как сердечная боль ощущается на большей площади, иногда распространяясь на всю поверхность грудной клетки.

«О кардиологических проблемах сигнализирует специфический характер боли: она возникает резко и внезапно, но длится долго, может быть сжимающей, давящей или колющей, часто с нарастающей интенсивностью и усилением при любой физической нагрузке. Также сердечная боль сопровождается невозможностью сделать глубокий вдох, ощущением нехватки воздуха, слабостью, нарушениями сердечного ритма, скачками артериального давления», — объяснила Лилия Майорова.

Первая помощь при сердечном приступе

При острых и внезапных болях в сердце обязательным является вызов скорой помощи. До приезда медиков окажите больному первую помощь: уложите его с приподнятой головой, обеспечьте покой и доступ свежего воздуха. Под язык дайте таблетку нитроглицерина (еще эффективнее этот препарат в виде спрея: достаточно одного-двух впрыскиваний), при необходимости повторите прием лекарства через 5–7 минут. На лоб положите холодный компресс. В промежутках между приемами нитроглицерина желательно дать человеку 30 капель настойки валерианы.

Если приступ боли продолжается более 15 минут — дайте человеку (если он не страдает аллергией) разжевать и проглотить половину таблетки (250 мг) аспирина для разжижения крови и снижения риска образования тромбов в кровеносных сосудах. Лекарство обязательно запить водой!

Если у больного началась рвота — поверните его на бок, чтобы он не задохнулся. Главное — не оставляйте человека, у которого произошел сердечный приступ, без присмотра.

Специалисты напоминают: при длительной давящей боли в груди, одышке, слабости и нарушении дыхания нельзя заниматься самолечением и ждать, что симптомы пройдут сами, советует bb.lv. В таких случаях важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Врачи подчеркивают, что своевременная реакция и правильно оказанная первая помощь могут спасти человеку жизнь.