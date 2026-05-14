Россия — лишь видимая часть айсберга, в Латвии внимание отвлекают от куда более серьёзных проблем - Йензис 6 5857

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Семья, доходы

Президент Латвийского общества ресторанов и доцент Латвийского биотехнологического и сельскохозяйственного университета Янис Йензис в эфире программы TV24 “Preses klubs” высказал мнение, что запугивание общества российской угрозой используется для отвлечения внимания от экономических проблем страны.

По его словам, уровень жизни жителей Латвии продолжает ухудшаться.

«Я продолжу свою теорию запугивания», — заявил Йензис, отметив, что, по его мнению, такой подход используется уже последние семь лет.

Он подчеркнул, что в Латвии существуют серьёзные макроэкономические проблемы, а в контексте стран Балтии ситуация сейчас является худшей.

«Когда-то мы не были на последнем месте по всем макроэкономическим показателям, а сейчас в Балтии именно мы там находимся», — сказал Йензис.

Он напомнил, что в конце прошлого года в Латвии была самая высокая инфляция в Европе и очень низкая покупательная способность населения. По его мнению, разговоры о российской угрозе помогают отвлечь внимание общества от этих проблем.

«Потому что это тот самый троянский конь — страх того, что Россия нападёт и сюда войдут солдаты», — заявил Йензис. По его мнению, на фоне подобных страхов люди меньше задумываются о своём финансовом положении и снижении уровня жизни. Йензис подчеркнул, что высокая инфляция особенно тяжело бьёт по семьям с детьми.

«Семьи с тремя детьми могут позволить себе гораздо меньше. Они уже не могут позволить себе путешествия», — отметил он, добавив, что для многих семей сейчас главным приоритетом стало просто накормить и одеть детей.

#Латвия #инфляция #уровень жизни #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
