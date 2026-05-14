Сегодняшний день принес несколько сенсаций. Первая из них - задержание действующего министра правительства! Вторая - задержание действующего директора Госканцелярии, которого подозревают к тому же в противодействии следственным действиям! Третья - генеральный прокурор был вынужден собрать пресс-конференцию, чтобы сообщить о начатых в отношении должностных лиц уголовных процессов. Причем, были названы конкретные фамилии лиц, в отношении которых начат уголовный процесс и кто, соответственно, имеет право на защиту.

Итак, на сегодняшней пресс-конференции генпрокурор Арминс Мейстерс сообщил, что сегодня в активную фазу вступило расследование "дела деревообработчиков", а именно - оказанием государством помощи частным компаниям по деревообработке, в результате которой, вероятно, была противоправна оказана помощь, приведшая, возможно, к убыткам государству в размере 50 миллионов. В рамках этого расследования аж 10 человек оказались под подозрением - это министр земледелия Армандс Краузе (уже отстранен премьером от должности), директор Госканцелярии Райвис Кронбергс (оставлен под стражей по подозрению в противодействию расследованию, но, скорее всего, его сегодня освободят), госсекретарь минземледелия Гиртс Круминьш, чиновник минземледелия, а также целый ряд бывших и действующих должностных лиц госкомпании "Латвияс валстс межи" и компании по деревообработке PATA.

Генпрокурор категорически отверг все спекуляции о том, что задержание и допросы должностных лиц были каким-то образом связаны (приурочены) к правительственному кризису и отставке премьера. Арминс Мейстерс еще раз подчеркнул, что прокуратура действует совершенно независимо от политики, и никоим образом ни с кем из политиков не консультируется.