Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Владимир Пресняков рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью 0 612

Люблю!
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Певец Владимир Пресняков в откровенном интервью вспомнил период, когда вместе с друзьями выпивал по нескольку бутылок коньяка в день. Артист признался, что со временем алкогольная зависимость начала разрушать его жизнь и повлияла на круг общения.

Владимир Пресняков стал гостем шоу «Вопрос Ребром», где откровенно рассказал о своем прошлом и о том, как отказ от алкоголя изменил его круг общения.

Артист вспомнил, что в молодости они с друзьями могли выпивать до девяти бутылок коньяка в день. Речь шла об армянском напитке, который, как отметил Пресняков, в те годы считался лучшим. Долгое время спиртное помогало ему справляться с избытком энергии, но в итоге ситуация вышла из-под контроля и переросла в зависимость.

«Мы выпивали… по девять бутылок коньяка в день. Армянского, потому что лучше тогда не было ничего. Потом, естественно, это дало сбой, и ты превращаешься в человека, который, ну, типа, зависимый», — рассказал он.

Сегодня, по словам Преснякова, из той компании рядом с ним остались единицы. Среди тех, кто сохранил с ним отношения, артист назвал Леонида Агутина и Игоря Николаева.

Решение отказаться от прежнего образа жизни пришло к нему не сразу. Пресняков признался, что ключевую роль сыграло чувство стыда перед будущими детьми и осознание собственного неадекватного состояния.

По словам Преснякова, отказаться от прежнего образа жизни ему помогло желание изменить себя и ответственность перед семьёй. Сегодня артист признаётся, что рядом с ним остались лишь самые близкие друзья, прошедшие вместе с ним через трудные периоды жизни.

Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
1
1
0
3
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Онкологический пациент
Изображение к статье: Лазанья с креветками
Изображение к статье: София Ротару.
Изображение к статье: Аллергия на пыльцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео