Певец Владимир Пресняков в откровенном интервью вспомнил период, когда вместе с друзьями выпивал по нескольку бутылок коньяка в день. Артист признался, что со временем алкогольная зависимость начала разрушать его жизнь и повлияла на круг общения.

Владимир Пресняков стал гостем шоу «Вопрос Ребром», где откровенно рассказал о своем прошлом и о том, как отказ от алкоголя изменил его круг общения.

Артист вспомнил, что в молодости они с друзьями могли выпивать до девяти бутылок коньяка в день. Речь шла об армянском напитке, который, как отметил Пресняков, в те годы считался лучшим. Долгое время спиртное помогало ему справляться с избытком энергии, но в итоге ситуация вышла из-под контроля и переросла в зависимость.

«Мы выпивали… по девять бутылок коньяка в день. Армянского, потому что лучше тогда не было ничего. Потом, естественно, это дало сбой, и ты превращаешься в человека, который, ну, типа, зависимый», — рассказал он.

Сегодня, по словам Преснякова, из той компании рядом с ним остались единицы. Среди тех, кто сохранил с ним отношения, артист назвал Леонида Агутина и Игоря Николаева.

Решение отказаться от прежнего образа жизни пришло к нему не сразу. Пресняков признался, что ключевую роль сыграло чувство стыда перед будущими детьми и осознание собственного неадекватного состояния.

По словам Преснякова, отказаться от прежнего образа жизни ему помогло желание изменить себя и ответственность перед семьёй. Сегодня артист признаётся, что рядом с ним остались лишь самые близкие друзья, прошедшие вместе с ним через трудные периоды жизни.