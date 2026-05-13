Запрос о выражении недоверия премьер-министру могут подать не менее 10 депутатов Сейма. Оппозиционная фракция Объединенный список уже подсуетилась и собрала подписи всей своей фракции, а это 13 депутатов. В ближайшее время соответствующая инициатива поступит в Сейм и наверняка завтра депутаты на пленарном заседании проголосуют за то, чтобы данный вопрос рассматривался прямо на этом же пленарном заседании. Впрочем, до голосования о недоверии дело может и не дойти, если премьер Эвика Силиня сама подаст парламенту уведомление об отставке. В этом случае будет считаться, что правительство ушло в отставку, но продолжает работать до момента утверждения парламентом нового правительства. Это значит, что какое-то время Силиня будет и.о. премьера.