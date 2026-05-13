Логика подсказывает, что в ближайшее время Эвика Силиня может подать в отставку.

Итак, "Прогрессивные" приняли решение покинуть правительство Силини. Это означает, что у правительства больше нет поддержки в Сейме даже 50 депутатов.

Очевидно, что в этой ситуации правая оппозиция может запустить уже разработанный загодя сценарий. А именно: начать переговоры о создании нового правительства.

Ядром новой коалиции могли бы стать три партии - Нацобъединения, Объединенного списка и Союза зеленых и крестьян. К переговорам могут пригласить и "Новое Единство". В такой модели пост премьера могут предложит ветерану латвийской политике Марису Кучинскису, который в свое время уже руководил правительством.