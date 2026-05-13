Прогрессивные" призывают президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

Как сообщалось, премьер после переговоров предложила "Прогрессивным" продолжать сотрудничество в правящей коалиции.

Силиня отметила, что "Прогрессивные" во время переговоров не сообщили, каким будет их решение о дальнейшем сотрудничестве, поскольку хотят еще посовещаться. Премьер выступила с предложением о том, что выдвинутый ею кандидат на пост министра обороны Райвис Мелнис мог бы стать кандидатом, выдвинутым всей коалицией.

Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством. "Прогрессивные" предложили премьеру встретиться, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях.

Сегодня состоялась встреча "Прогрессивных" с премьером и выдвинутым ею кандидатом на пост министра Мелнисом.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и на проблемы в отрасли.

В свою очередь Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и пытаясь не допустить втягивания вооруженных сил в политические игры.