После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство одного-двух врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц (ЛОБ) и Латвийской ассоциации крупных больниц.

Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров, с учетом видения и возможностей развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения.

После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги.

Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов к реальным потоком пациентов, перераспределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами.

В настоящее время готовятся поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, предусматривающие, что новый порядок - пересмотренные уровни больниц и критерии деятельности отделений неотложной помощи - может вступить в силу 1 января 2027 года.

С каждым регионом индивидуально обсуждались наиболее подходящие решения с учетом приграничных территорий и потребностей местных жителей, сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Цель изменений - ясная и понятная система, в которой каждый пациент знает, где получить необходимую ему помощь.