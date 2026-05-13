Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр обещает во всех приемных отделениях непрерывное дежурство одного-двух врачей - а как сейчас? 1 559

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
LETA
Изображение к статье: Больница, скорая помощь

После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство одного-двух врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц (ЛОБ) и Латвийской ассоциации крупных больниц.

Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров, с учетом видения и возможностей развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения.

После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги.

Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов к реальным потоком пациентов, перераспределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами.

В настоящее время готовятся поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, предусматривающие, что новый порядок - пересмотренные уровни больниц и критерии деятельности отделений неотложной помощи - может вступить в силу 1 января 2027 года.

С каждым регионом индивидуально обсуждались наиболее подходящие решения с учетом приграничных территорий и потребностей местных жителей, сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Цель изменений - ясная и понятная система, в которой каждый пациент знает, где получить необходимую ему помощь.

Читайте нас также:
#больницы #здравоохранение #медицина #регионы #врачи #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Референдум, выборы Эксклюзив!
Изображение к статье: Желтый тюльпан с каплями дождя
Изображение к статье: Открылся первый в Латвии дневной центр хосписного ухода. Эксклюзив!
Изображение к статье: Еремеев день

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео