Союз зеленых и крестьян собрался на экстренное заседание, дабы обсудить сложившуюмся ситуацию в свете решение партии "Прогрессивные" фактически покинуть правительство Силини. Де факто правительства больше нет, что и признал сегодня в общении со СМИ председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис. По слухам, сегодня вечером свое заседание может провести и правление "Нового Единства". По логике, однопартийцы могут предложить Эвике Силине подать в отставку и не дожидаться, пока недоверие ей не выскажет парламент - по инициативе оппозиции.

Несмотря на то, что до выборов остается менее 5 месяцев, желающие возглавит предвыборное правительство наверняка найдутся. Во-первых, это правительство будет работать минимум 5 месяцев, а, может, и больше, учитывая, что новый Сейм соберется на свое первое заседание в начале ноябре и еще не факт, что к этому моменту политикам удастся сформировать новое правительство. Опыт показывает, что обычно новое правительство появляется через месяц-два после начала работы парламента нового созыва. Таким образом, предвыборное правительство может проработать и полгода, и даже больше... Вероятные претенденты на пост премьера - Марис Кучинскис из Объединенного списка, Виктор Валайнис из Союза зеленых и крестьян и Илзе Индриксоне. Поскольку "Новое Единство" по-существу сами развалили свое правительство, маловероятно, что им снова достанется премьерский пост. Хотя остальные правые политики могут решить, что пусть уж до выборов "Новое Единство" выпьет эту горькую чашу до дна...

Есть ли вариант, при котором в новом правительстве могут оказаться "прогрессивные"? В данный момент такие варианты точно не просматриваются. Нацобъединение и Объединенный список, дабы не работать с "прогрессивными", 2,5 года назад отказались войти в правительство. А "зеленые крестьяне" "наелись" сотрудничеством с "прогрессивными" уже в нынешнем правительстве. Нет никаких вариантов, чтобы с "прогрессивными" сели за стол переговоров и депутаты партии "Латвия на первом месте".