13-15 мая президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. О ключевых темах саммита, перенесенного на месяц, и его возможных последствиях для мировой политики - DW.

Все хорошее требует времени - гласит восточная мудрость. После отмены в апреле своего визита в Китай президент США Дональд Трамп 13-15 мая все же посетит Пекин. Сегодня глобальные проблемы, такие как экономический рост или изменение климата, могут быть решены только при участии обеих сильнейших мировых держав. Соединенные Штаты - самая большая экономика планеты, Китай - вторая по величине. При этом Пекин крупнейший, а США - второй по величине эмитент парниковых газов.

На этом фоне грядущие переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не могут провалиться - в этом убеждены власти как в Пекине, так и в Вашингтоне. Ожидаемые договоренности, как считается, будут иметь глобальное значение. В то же время два амбициозных руководителя хотят представить своим согражданам, а в случае США - и избирателям, результаты, которые выставят их в выгодном свете. Никто не желает потерять лицо, оба хотят выглядеть "сильными лидерами".

Эксперт: Трампу нужны позитивные новости на внешнеполитическом фронте

И в этом Трамп полагается на коммунистический Китай. Хозяин Белого дома прекрасно понимает, что СМИ охотно сообщают о его успехах всякий раз, когда китайцы делают многообещающие заявления. Потому что в Пекине не хотят из-за возможного провала саммита поставить в неловкое положение председателя Си, который уже 13 лет прочно удерживает власть в стране. Однако у Трампа должны быть в запасе и компромиссные варианты, которые, хотя и неприятны ему, при необходимости могут быть впоследствии предъявлены американской общественности.

"Трампу отчаянно нужны позитивные новости на внешнеполитическом фронте, - поясняет Чу Инь, политолог из аналитического центра Pangoal и бывший профессор Пекинского университета международных отношений. - Рейтинги одобрения политики Трампа в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс находятся на самом низком уровне. По-видимому, его план - с помощью превентивных военных ударов быстро поставить на колени союзника Китая Иран, отпраздновать свою победу в Пекине и использовать этот успех в качестве козыря на переговорах - не сработал".

Теперь, продолжает политолог, Трампу остается рассчитывать на то, что ему удастся добиться хотя бы частичного соглашения во вспыхнувшей из-за введенных им пошлин на импорт торговой войне. Еще до переговоров в Пекине представители сторон планируют сблизить позиции в ходе встреч в Сеуле 12-13 мая. Разрешение торгового конфликта, полагают наблюдатели, стало бы успешным началом предвыборной кампании республиканцев, которые в данный момент имеют незначительное большинство в обеих палатах Конгресса.

Тайвань как "красная линия" для КНР

С точки зрения Китая, "красной линией", которую нельзя переступать в отношениях с США, является вопрос правового статуса Тайваня. Этот остров в Пекине считают мятежной провинцией КНР, государства, провозглашенного Мао Цзэдуном в 1949 году. Однако на демократически самоуправляемом острове по-прежнему действует Конституция Китайской Республики, принятая в 1911 году.

В Пекине уверены, что такой конституции вообще не должно существовать, точно так же как и обозначения Тайваня независимым государством. Тайвань - неотъемлемая часть Китая, а Китайская Народная Республика - его единственное легитимное правительство, подчеркивают в Пекине. В совокупности три данные постулата являются выражением "принципа одного Китая", который служит основой для дипломатических отношений с КНР всех государств.

В Шанхайском коммюнике от февраля 1972 года, заложившем фундамент для установления дипотношений между США и Китайской Народной Республикой, власти Соединенных Штатов лишь признали принцип "одного Китая".

Вместе с тем закон об отношениях с Тайванем от 1979 года уполномочивает американские власти "предоставлять Тайваню оборонительное оружие" и "противодействовать любому применению силы или другим формам принуждения, которые могут поставить под угрозу безопасность или социально-экономическую систему народа Тайваня".

Во время второго президентского срока Дональда Трампа Тайбэй с 2025 года уже заказал у компаний из США оружие на рекордную сумму в 11,1 миллиарда долларов. А 8 мая тайваньский парламент принял закон, разрешающий крупные закупки военной техники, в основном у Соединенных Штатов. К 2033 году их планируется осуществить на сумму до 25 миллиардов долларов.

Пекин понимает, что у Трампа есть значительная свобода действий в рамках действующего законодательства. Поэтому ожидается, что он приложит все усилия, чтобы склонить американского президента к высказыванию по поводу Тайваня, благоприятному для

Войны против Ирана и Украины

При этом китайцы могут использовать свое влияние в нынешней ситуации на мировой арене, чтобы отвлечь хозяина Белого дома от возможных миллиардных контрактов с Тайванем. "США нужна поддержка Китая в войне против Ирана", - полагает Питер Цю, глава и основатель гонконгского Центра глобализации. КНР также играет ключевую роль в прекращении войны России против Украины.

После приезда Трампа до конца мая ожидается визит в Пекин президента России Владимира Путина. Китай не является стороной ни одной из этих войн, утверждая, что строго соблюдает все санкции ООН. Однако он дипломатически активен и ведет за закрытыми дверями интенсивные переговоры с Тегераном и Москвой.

В частности, иранский министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в начале мая посетил Пекин и встретился с китайским коллегой Ван И. Последний выразил обеспокоенность тем, что война США и Израиля против Ирана наносит огромный ущерб региону и всей планете. Одновременно КНР поддерживает Тегеран в вопросе мирного использования ядерной энергетики, подчеркивая, что это, в конечном счете, является правом любого суверенного государства.

Кроме того, Ван выразил надежду, что все стороны, участвующие в войне на Ближнем Востоке, "положительно отреагируют на ожидания международного сообщества относительно обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив". Пекин также считает США частично ответственными за происходящее, поскольку они временно заблокировали проход в Персидский залив и обратно. Хрупкое перемирие между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем действует уже три недели.

"Я надеюсь, что китайцы передадут это послание Ирану. Независимо от того, произойдет ли это за закрытыми дверями или нет, я надеюсь, что это случится", - заявил госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе на пресс-конференции в Белом доме, имея в виду недопустимость блокады Тегераном Ормузского пролива. В интересах Китая, "как экспортно ориентированной экономики", чтобы иранцы сняли блокаду. "Иран не должен устанавливать (морские. - Ред.) мины. Он не должен держать мировую экономику в заложниках", - уверен Рубио.

Будет частичное соглашение по урегулированию торговой войны?

Послание Дональда Трампа руководству КНР в экономической сфере предельно ясно: мир должен покупать не только китайскую продукцию. И Китай также должен приобретать американские товары, чтобы компенсировать многомиллиардный профицит в двусторонней торговле. Сославшись на него, год назад Трамп ввел высокие ввозные пошлины на импорт из Китая. Действие части этих пошлин сейчас приостановлено. Однако переговорщикам из обеих стран пока не удалось объявить о достижении какого-либо значимого соглашения в данной области.

Тем временем, несмотря на пошлины, по подсчетам Бюро переписи населения США при Минторговли, в 2025 году профицит КНР в торговле с Соединенными Штатами достиг почти 202 миллиардов долларов. "Китай готов покупать американскую продукцию. Но он также хочет видеть ответные уступки, например, смягчение запрета на экспорт определенных американских полупроводников для технологии искусственного интеллекта (ИИ)", - делится с DW Питер Цю, получивший докторскую степень в Тюбингенском университете.

Вашингтон ввел строгий экспортный контроль в отношении продажи передовых микрочипов, используемых для ИИ. Хотя китайцы и находятся в процессе освоения технологии их производства, решение властей США, похоже, значительно замедляет этот процесс. "В конечном счете, я ожидаю своего рода "большой сделки", в которой будут учтены национальные интересы обеих стран", - прогнозирует Цю. И уточняет, что кроме того Китай во время визита президента России Путина в Пекин может обсудить условия прекращения войны в Украине. Это еще одно из требований Трампа к Китаю.