Даже искреннее желание помочь может ранить человека, если подобрать неудачные слова. Психолог Мария Самсонова рассказала, какие фразы чаще всего обесценивают переживания близких и чем их лучше заменить.

Не стоит пытаться поддерживать близких, если у вас самих нет внутреннего ресурса.

Если у вас нет ресурса справиться со своим эмоциональным состоянием, то попытки поддержать другого будут сопровождаться раздражением и гневом, так ваша психика будет стараться сохранить ресурсы для себя.

Не стоит давать непрошеных советов.

Вместо этого можно сказать: "Я хотел/а бы тебе помочь. Что я могу для тебя сделать в этой ситуации?"

Не стоит призывать к стойкости: "Не ной, крепись!"

Вместо этого можно сказать: "Похоже, тебе действительно трудно сейчас, и я буду рядом, я с тобой".

Призывы к стойкости дают человеку понять, что ему отказано в поддержке и необходимо рассчитывать только на себя.

Не стоит обвинять человека: "Я тебе говорил/а. Ты сам/а виновата".

Вместо этого можно сказать: "У всех бывают непростые моменты в жизни, и это нормально. Постарайся не ругать себя, ты не мог/ла знать, что это произойдет".

Обвиняя человека, вы его не поддерживаете, а лишь усугубляете его негативные эмоции.

Не стоит запугивать человека, ему и так может быть страшно: "Подруга моей мамы тоже болела, и она умерла".

Если вы хотите поделиться примером из своего опыта, выбирайте позитивные, которые подбодрят человека.

Не стоит сравнивать человека: "А в Африке дети голодают, по сравнению с ними твоя проблема - чепуха".

Человеку важно, чтобы вы выслушали его историю и разделили с ним его переживания.

Не стоит обесценивать проблемы человека: "Забей. Не парься. Ничего страшного".

Вместо поддержки человек ощущает себя каким-то не таким, если он переживает из-за чепухи.

Не запрещайте выражать чувства: "Слезами горю не поможешь. Хватит ныть".

Вместо этого можно спросить: "Похоже, тебе трудно, ты вправе испытывать эти эмоции, что ты чувствуешь сейчас?"

Не стоит говорить о сроке давности переживаний: "Ты до сих пор паришься из-за этого? Давно пора отпустить все это!"

Травматичные события могут длительное время вызывать у человека негативные переживания. У травмы нет срока годности.

Не стоит перетягивать одеяло на себя: "Мне тоже нелегко, на работе проблемы".

Таким образом человек не только не получает поддержки, но и вынужден поддерживать вас, когда самого переполняют эмоции.

Не стоит навязывать "должные эмоции": "Ты должен расслабиться. Ты не должен так переживать".

Вместо этого можно поделиться своими чувствами: "Мне действительно очень грустно, что так произошло".

Не стоит пытаться переключить внимание человека: "Новый фильм вышел, лучше пойдем в кино?"

Вместо этого можно сказать: "Если ты захочешь отвлечься, я с радостью составлю тебе компанию".

Не стоит пытаться сразу же отвлечь человека: "Ну ничего, что вы расстались, зато у тебя работа хорошая".

Вместо этого можно сказать: "Хочешь, подумаем, какие ресурсы у тебя есть в этой ситуации? Что могло бы тебе помочь пережить этот период?"

Не стоит сразу же утешать человека словами: "Все будет хорошо, все наладится".

Человеку необходимо выразить свои переживания, слова "Все будет хорошо" обесценивают его чувства.

По словам специалистов, настоящая поддержка — это не попытка срочно «исправить» чужие эмоции, а умение выслушать, проявить участие и дать человеку почувствовать, что он не остался один со своей болью.