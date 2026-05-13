Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Павел Прилучный и Зепюр Брутян трогательно отметили годовщину свадьбы 0 450

Люблю!
Дата публикации: 13.05.2026
womanhit
Изображение к статье: Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян отметили четвертую годовщину брака и поделились с поклонниками романтичным видео. Супруги опубликовали черно-белый ролик с нежными кадрами и признанием в любви.

Супруги вот уже четыре года состоят в счастливом браке. В честь важной даты они обнародовали нежный ролик со своим участием.

12 мая, ровно четыре года назад Павел Прилучный и Зепюр Брутян официально связали себя узами брака. В честь «льняной» свадьбы супруги решили поделиться своей радостью с подписчиками. В соцсетях пары появился трогательный пост.

Павел и Зепюр выложили атмосферное черно-белое видео. На кадрах возлюбленные были запечатлены в моменте абсолютной нежности: они смотрели друг другу в глаза, не скрывая искренних чувств. Подпись к ролику оказалась лаконичной, но очень эмоциональной: «Люблю тебя! 4 года — как будто было вчера».

priluchnij77.jpg

Cоцсети.

Поклонники пары тут же засыпали пост поздравлениями и теплыми пожеланиями. Не осталась в стороне и мама актрисы Гаяне Согомонян. Женщина обратилась к паре с трогательной речью. Она пожелала супругам сохранять гармонию, понимание и дорожить каждой минутой, проведенной вместе.

Напомним, за время брака у Павла и Зепюр родился общий сын Микаэль. Для актрисы это первенец, а вот для звезды сериала «Мажор» — уже третий ребенок. От Агаты Муцениеце у Прилучного подрастают сын Тимофей и дочь Мия. Пара развелась в феврале 2020-го.

Читайте нас также:
#звезды #социальные сети #семья #свадьба #романтика #видео #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Онкологический пациент
Изображение к статье: Лазанья с креветками
Изображение к статье: София Ротару.
Изображение к статье: Аллергия на пыльцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео