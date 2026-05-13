Павел Прилучный и Зепюр Брутян отметили четвертую годовщину брака и поделились с поклонниками романтичным видео. Супруги опубликовали черно-белый ролик с нежными кадрами и признанием в любви.

12 мая, ровно четыре года назад Павел Прилучный и Зепюр Брутян официально связали себя узами брака. В честь «льняной» свадьбы супруги решили поделиться своей радостью с подписчиками. В соцсетях пары появился трогательный пост.

Павел и Зепюр выложили атмосферное черно-белое видео. На кадрах возлюбленные были запечатлены в моменте абсолютной нежности: они смотрели друг другу в глаза, не скрывая искренних чувств. Подпись к ролику оказалась лаконичной, но очень эмоциональной: «Люблю тебя! 4 года — как будто было вчера».

Поклонники пары тут же засыпали пост поздравлениями и теплыми пожеланиями. Не осталась в стороне и мама актрисы Гаяне Согомонян. Женщина обратилась к паре с трогательной речью. Она пожелала супругам сохранять гармонию, понимание и дорожить каждой минутой, проведенной вместе.

Напомним, за время брака у Павла и Зепюр родился общий сын Микаэль. Для актрисы это первенец, а вот для звезды сериала «Мажор» — уже третий ребенок. От Агаты Муцениеце у Прилучного подрастают сын Тимофей и дочь Мия. Пара развелась в феврале 2020-го.