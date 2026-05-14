Цифровые технологии могут приносить пожилым людям гораздо больше пользы, чем считалось раньше. Новое исследование показало, что регулярное пользование интернетом помогает поддерживать память, снижает риск депрессии и помогает дольше сохранять ясность ума.

Учёные обнаружили связь между активным использованием интернета и улучшением памяти у пожилых людей. Цифровое общение и обучение снижают риск развития депрессии и когнитивного спада. Наибольшую пользу для мозга приносит активное взаимодействие, а не пассивное потребление контента.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychiatric Research, показало: пожилые люди, активно пользующиеся интернетом и цифровыми сервисами, демонстрируют более высокие когнитивные показатели по сравнению с теми, кто практически не взаимодействует с сетью.

Как интернет улучшает память пенсионеров?

Ученые проанализировали данные тысяч пожилых людей и пришли к выводу, что регулярная работа с цифровыми устройствами способствует улучшению памяти, концентрации внимания и стабилизации эмоционального состояния.

Кроме того, у таких людей реже отмечались симптомы депрессии и социальной изоляции.

Какие именно цифровые привычки оказались полезными?

Наиболее заметный положительный эффект исследователи зафиксировали у людей, использовавших интернет не только для развлечений, но и для активного взаимодействия с миром.

Речь идет об общении с родными через мессенджеры и видеосвязь, чтении новостей и книг, просмотре познавательных видео, обучении и поддержании социальной активности.

Учёные объясняют это тем, что во время цифрового взаимодействия мозг получает дополнительную когнитивную нагрузку. Именно она помогает поддерживать активность нервных связей и тренирует память.

Почему проблема когнитивного спада становится всё более актуальной?

С возрастом у людей чаще возникают проблемы с памятью, концентрацией внимания и эмоциональным состоянием. На это влияют одиночество, сокращение числа социальных контактов и ограниченная физическая активность.

Исследователи отмечают: интернет частично компенсирует недостаток общения и новых впечатлений. Даже люди с ограниченной подвижностью могут оставаться в информационном пространстве, поддерживать связь с близкими и участвовать в общественной жизни.

Психологи отмечают, что для многих пожилых людей цифровые технологии единственный способ сохранить чувство вовлеченности и эмоциональной связи с миром.

Может ли интернет вредить психике?

Авторы исследования отмечают: положительный эффект зависит от того, как именно человек использует цифровые технологии.

Пассивное «зависание» в лентах социальных сетей, бесконечный просмотр контента или постоянное чтение негативных новостей ухудшают психологическое состояние и усиливают тревожность.

А пользу приносят активное общение, обучение, онлайн-курсы и социальные взаимодействия.

Что советуют ученые пожилым людям?

Исследователи считают, что обучение пожилых людей цифровым навыкам может стать важным инструментом поддержания когнитивного здоровья.

На самом деле речь идет не только об использовании гаджетов, но и о возможности дольше сохранять активность мозга, социальные контакты и эмоциональную стабильность.

Исследователи пришли к выводу, что интернет и цифровые технологии способны поддерживать когнитивное здоровье пожилых людей, если использовать их активно и осознанно, пишет bb.lv. Общение, обучение и вовлечённость в цифровую среду помогают сохранять память, эмоциональную устойчивость и чувство связи с окружающим миром даже в пожилом возрасте.