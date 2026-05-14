Диетологи назвали продукты, которые помогают печени очищать организм

Дата публикации: 14.05.2026
Овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, незаменимы для печени.

Печень ежедневно выполняет сотни важных функций — от выведения токсинов до регулирования обмена веществ. Диетологи рассказали, какие продукты помогают поддерживать здоровье этого органа и способствуют естественному очищению организма.

Печень выполняет более 500 жизненно важных функций, в частности, очищает кровь от токсинов, регулирует уровень сахара и расщепляет жиры. Для поддержания этого природного фильтра нашего тела специалисты рекомендуют обогатить рацион специфическими продуктами. Диетология Кристен Смит и ее коллеги составили список из 15 продуктов, которые лучше всего помогают печени оставаться здоровой.

Польза овощей и зелени

Как пишут в журнале Prevention, овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, незаменимы для печени. Они способствуют выработке глутатиона – антиоксиданта, защищающего клетки органа. Диетолог Кристен Смит убеждена, что темно-зеленые листовые овощи (шпинат, кале) существенно снижают риск развития хронических заболеваний печени.

Кофе и напитки для детоксикации

Чистый кофе без сливок и сахара оказывает положительное действие на людей с заболеваниями печени. Диетолог Деб Зви отмечает, что этот напиток уменьшает воспалительные процессы. Еще одним полезным напитком специалисты называют костный бульон, который богат аминокислотами глицином и глютамином, помогающими органу эффективно выводить отходы метаболизма.

Орехи и семена для очистки

Миндаль является источником витамина Е и полезных жиров, которые помогают выводить лишний холестерин. Особое внимание диетологи уделяют микрозелени и пророщенным семенам брокколи. Они содержат сульфорафан – соединение, которое активно борется с жировой дистрофией печени.

Сила чеснока и лука

Чеснок содержит аллицин, который играет ключевую роль в детоксикации, помогая организму избавиться от пищевых добавок и других химических соединений. А регулярное употребление лука, согласно исследованиям, может предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени даже при наличии таких факторов риска, как ожирение.

Фрукты и ягоды против воспаления

Грейпфрут рекомендуют употреблять на завтрак благодаря антиоксидантам, защищающим клетки печени. Яблоки и ягоды (черника, клубника, малина) богаты полифенолами и флавоноидами. Эти соединения борются с воспалениями, а яблочный пектин дополнительно стимулирует работу пищеварительной системы, облегчая нагрузку на печень.

Животные белки и холин

Яйца считаются источником белка высочайшего качества, так как содержат восемь незаменимых аминокислот. Важной составляющей яиц является холин. Стефани Салетта подчеркивает, что именно дефицит этого вещества часто становится причиной накопления жира в печени, поэтому яйца должны быть частью сбалансированного рациона.

Грибы и экзотика

Артишоки содержат фитонутриенты цинарин и силимарин, которые официально признаны в диетологии как средства для оздоровления печени. Также полезны морские водоросли, богатые антиоксидантами. Что касается грибов, то хотя исследования на животных показали их эффективность в облегчении болезней печени, ученые все еще продолжают изучать это влияние на организм человека.

Специалисты подчёркивают, что здоровье печени во многом зависит от питания и образа жизни, пишет bb.lv. Сбалансированный рацион с овощами, ягодами, полезными жирами и белками помогает снизить нагрузку на орган, однако не менее важно ограничивать алкоголь, избыток сахара и вредные жиры.

Автор - Светлана Тихомирова
