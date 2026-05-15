Апельсины, виноград, клубника и яблоки оказались среди фруктов с самым высоким содержанием остатков пестицидов, предупреждают европейские эксперты. Особую тревогу у специалистов вызывает так называемый «эффект коктейля», когда сочетание нескольких химических веществ может оказывать более опасное воздействие на организм, чем каждый пестицид по отдельности.

Опасный «коктейль»: эксперты назвали 4 популярных фрукта, в которых больше всего пестицидов

Эти вещества могут представлять угрозу для здоровья детей.

Более четверти фруктов и овощей, продаваемых в Европе, содержат остатки сразу нескольких пестицидов. Каждое вещество безопасно в отдельности, но их сочетание несет угрозу, пишет G4Food.

Согласно данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и дополнительному анализу организации "Сеть действий по пестицидам" (PAN), рейтинг наиболее загрязненных фруктов возглавляют апельсины, виноград, клубника и яблоки.

В настоящее время европейское законодательство считает продукт безопасным, если каждый обнаруженный в нем пестицид не превышает индивидуально установленную норму. Однако организации по охране окружающей среды предупреждают: вещества, которые по отдельности кажутся безвредными, в сочетании могут становиться чрезвычайно токсичными.

EFSA обвиняют в том, что агентство не оценивает безопасность таких смесей, хотя это входит в его обязанности. Влияние этого химического "коктейля" связывают с повышенным риском развития некоторых заболеваний, в частности бесплодия и эндокринных нарушений.

В отчете также отмечается наличие во фруктах особо опасных веществ, в частности хлорпирифоса и имидаклоприда. Как отметило издание, хотя некоторые из них уже запрещены или строго ограничены, они по-прежнему фигурируют в базах данных, превышая допустимые нормы.

В статье говорится, что эти вещества являются нейротоксичными и могут серьезно влиять на развитие мозга плода и маленьких детей. В связи с этим исполнительный директор PAN Europe Мартин Дермин выступил с жесткой рекомендацией.

"Мы настоятельно рекомендуем родителям давать своим детям исключительно органические (био) продукты, особенно когда речь идет о фруктах, которые больше всего подвержены загрязнению", — сказал он.

PAN Europe призывает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов срочно разработать метод оценки комбинированного воздействия пестицидов на организм человека. По мнению экспертов, только снижение допустимых норм с учетом "эффекта коктейля" позволит реально защитить общественное здоровье.

По мнению редакции, проблема пестицидов в продуктах питания требует всё большего внимания со стороны как производителей, так и контролирующих органов. Эксперты напоминают, что полностью отказаться от фруктов не стоит, однако важно тщательно мыть продукты, по возможности выбирать сезонные и органические варианты и особенно внимательно относиться к питанию детей.