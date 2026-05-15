Названы фрукты с самым высоким содержанием пестицидов

Дата публикации: 15.05.2026
Апельсины, виноград, клубника и яблоки оказались среди фруктов с самым высоким содержанием остатков пестицидов, предупреждают европейские эксперты. Особую тревогу у специалистов вызывает так называемый «эффект коктейля», когда сочетание нескольких химических веществ может оказывать более опасное воздействие на организм, чем каждый пестицид по отдельности.

Эти вещества могут представлять угрозу для здоровья детей.

Более четверти фруктов и овощей, продаваемых в Европе, содержат остатки сразу нескольких пестицидов. Каждое вещество безопасно в отдельности, но их сочетание несет угрозу, пишет G4Food.

Согласно данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и дополнительному анализу организации "Сеть действий по пестицидам" (PAN), рейтинг наиболее загрязненных фруктов возглавляют апельсины, виноград, клубника и яблоки.

В настоящее время европейское законодательство считает продукт безопасным, если каждый обнаруженный в нем пестицид не превышает индивидуально установленную норму. Однако организации по охране окружающей среды предупреждают: вещества, которые по отдельности кажутся безвредными, в сочетании могут становиться чрезвычайно токсичными.

EFSA обвиняют в том, что агентство не оценивает безопасность таких смесей, хотя это входит в его обязанности. Влияние этого химического "коктейля" связывают с повышенным риском развития некоторых заболеваний, в частности бесплодия и эндокринных нарушений.

В отчете также отмечается наличие во фруктах особо опасных веществ, в частности хлорпирифоса и имидаклоприда. Как отметило издание, хотя некоторые из них уже запрещены или строго ограничены, они по-прежнему фигурируют в базах данных, превышая допустимые нормы.

В статье говорится, что эти вещества являются нейротоксичными и могут серьезно влиять на развитие мозга плода и маленьких детей. В связи с этим исполнительный директор PAN Europe Мартин Дермин выступил с жесткой рекомендацией.

"Мы настоятельно рекомендуем родителям давать своим детям исключительно органические (био) продукты, особенно когда речь идет о фруктах, которые больше всего подвержены загрязнению", — сказал он.

PAN Europe призывает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов срочно разработать метод оценки комбинированного воздействия пестицидов на организм человека. По мнению экспертов, только снижение допустимых норм с учетом "эффекта коктейля" позволит реально защитить общественное здоровье.

По мнению редакции, проблема пестицидов в продуктах питания требует всё большего внимания со стороны как производителей, так и контролирующих органов. Эксперты напоминают, что полностью отказаться от фруктов не стоит, однако важно тщательно мыть продукты, по возможности выбирать сезонные и органические варианты и особенно внимательно относиться к питанию детей.

Автор - Светлана Тихомирова
