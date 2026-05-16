В отдалённой провинции Демократической Республики Конго зафиксирована новая вспышка вируса Эбола. По последним данным, погибли не менее 65 человек, а число предполагаемых заражённых превысило две сотни. Медики опасаются дальнейшего распространения инфекции.

В одной из удалённых провинций Демократической Республики Конго произошла новая вспышка вируса Эбола, пишет NOS. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), на сегодняшний день зарегистрировано 65 погибших. Ещё как минимум у 246 человек подозревают заражение смертельно опасным вирусом.

Основные случаи заболевания и смерти зафиксированы в небольших населённых пунктах провинции Итури, в том числе в городе Монгвалу. Также подозрительные случаи выявлены в административном центре региона — городе Буния, однако они пока ожидают официального подтверждения.

Провинция Итури расположена на северо-востоке страны у границы с Угандой. Регион считается труднодоступным: плохие дороги и удалённость от столицы осложняют доставку медикаментов и вакцин.

Представители Africa CDC предупреждают, что риск дальнейшего распространения инфекции остаётся высоким, пишет NOS. Особую тревогу вызывают активное перемещение населения, городские условия в Бунии и интенсивная деятельность в районах добычи полезных ископаемых.

Вирус Эбола передаётся через биологические жидкости человека — кровь, рвотные массы и другие выделения. Болезнь считается крайне опасной и нередко приводит к летальному исходу.

Предыдущая вспышка Эболы в Конго завершилась около пяти месяцев назад. Тогда жертвами заболевания стали не менее 43 человек. Самая масштабная эпидемия в стране произошла в 2018–2020 годах и унесла почти 2300 жизней.

Ситуацию осложняет нестабильная обстановка на востоке Конго, где продолжаются столкновения между правительственными силами и вооружёнными группировками, включая M23.

По мнению редакции, новая вспышка Эболы вновь показывает, насколько уязвимыми остаются бедные и труднодоступные регионы Африки перед опасными эпидемиями, особенно на фоне вооружённых конфликтов и слабой медицинской инфраструктуры.