Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Конго вспыхнула новая эпидемия Эболы: десятки погибших и сотни заражённых 0 309

В мире
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вирус Эбола в Конго.

В отдалённой провинции Демократической Республики Конго зафиксирована новая вспышка вируса Эбола. По последним данным, погибли не менее 65 человек, а число предполагаемых заражённых превысило две сотни. Медики опасаются дальнейшего распространения инфекции.

В одной из удалённых провинций Демократической Республики Конго произошла новая вспышка вируса Эбола, пишет NOS. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), на сегодняшний день зарегистрировано 65 погибших. Ещё как минимум у 246 человек подозревают заражение смертельно опасным вирусом.

Основные случаи заболевания и смерти зафиксированы в небольших населённых пунктах провинции Итури, в том числе в городе Монгвалу. Также подозрительные случаи выявлены в административном центре региона — городе Буния, однако они пока ожидают официального подтверждения.

Провинция Итури расположена на северо-востоке страны у границы с Угандой. Регион считается труднодоступным: плохие дороги и удалённость от столицы осложняют доставку медикаментов и вакцин.

Представители Africa CDC предупреждают, что риск дальнейшего распространения инфекции остаётся высоким, пишет NOS. Особую тревогу вызывают активное перемещение населения, городские условия в Бунии и интенсивная деятельность в районах добычи полезных ископаемых.

Вирус Эбола передаётся через биологические жидкости человека — кровь, рвотные массы и другие выделения. Болезнь считается крайне опасной и нередко приводит к летальному исходу.

Предыдущая вспышка Эболы в Конго завершилась около пяти месяцев назад. Тогда жертвами заболевания стали не менее 43 человек. Самая масштабная эпидемия в стране произошла в 2018–2020 годах и унесла почти 2300 жизней.

Ситуацию осложняет нестабильная обстановка на востоке Конго, где продолжаются столкновения между правительственными силами и вооружёнными группировками, включая M23.

По мнению редакции, новая вспышка Эболы вновь показывает, насколько уязвимыми остаются бедные и труднодоступные регионы Африки перед опасными эпидемиями, особенно на фоне вооружённых конфликтов и слабой медицинской инфраструктуры.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #эпидемия #Африка #безопасность #вакцинация #Конго #бедность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Парад секс-меньшинств
Изображение к статье: Потусторонние силы
Изображение к статье: Граница Латвии и Эстонии.
Изображение к статье: Лондон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео