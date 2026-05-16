В частности, в полицию поступило сообщение о том, что 71-летнему жителю Пярну позвонили лица, представившиеся сотрудниками организации, которая якобы борется с мошенничеством и возмещает потерпевшим причиненный ущерб.

По их указанию мужчина предоставил удаленный доступ к своему компьютеру через программу AnyDesk, после чего ему на электронную почту прислали заявление для возврата денег. Мужчина подтвердил операцию PIN2-кодом своего Mobiil-ID, в результате чего с его банковского счета был совершен перевод на чужой счет. По предварительным данным, ущерб от мошенничества составил 950 евро.

14 мая было начато производство по делу, в котором 66-летнему жителю таллиннского района Мустамяэ позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Elisa, полиции и банка LHV. В тот же день потерпевший обнаружил, что на его имя оформлен кредитный договор, а с его банковского счета сняты наличные. По предварительным данным, ущерб составил 4000 евро.

14 мая в Нарве мошенники, представившиеся сотрудниками полиции, позвонили 79-летней женщине. Ей сообщили, что необходимо зарегистрировать хранящиеся дома наличные. Мошенники пришли к женщине домой, и та передала им 2000 евро. Злоумышленники пообещали вернуть деньги в течение часа, но так и не вернулись.

14 мая 90-летней жительнице Нарвы позвонили мошенники и сообщили, что она стала жертвой обмана. Позже они перезвонили, представившись уже сотрудниками полиции, и заявили, что женщина должна отдать им все свои наличные, иначе преступники, от которых она якобы пострадала, придут за деньгами. Мошенники запретили ей звонить дочери, пригрозив, что в противном случае всех могут посадить в тюрьму. Женщина передала мошенникам 2500 евро наличными.

В полицию также поступило сообщение о том, что 7 мая в Нарве мошенники позвонили 87-летнему мужчине. Представившись сотрудниками Swedbank, они потребовали, чтобы он передал им свою банковскую карту и PIN-коды, что мужчина и сделал. Финансовый ущерб составил 6241 евро.

Кроме того, в полицию обратилась 63-летняя женщина, которая получила в Facebook сообщение якобы от коллеги. В нем предлагалось поучаствовать в розыгрыше денежного приза. Потерпевшая перешла по ссылке и ввела на сайте свой номер телефона. Затем для участия в розыгрыше ее попросили ввести PIN-коды Smart-ID. После того как женщина подтвердила операцию, все деньги с ее банковского счета были списаны. Ущерб составил 1640 евро.