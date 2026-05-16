Почему светятся светлячки?

Дата публикации: 16.05.2026
Светлячки используют свечение для привлечения партнеров.

 

Семейство жуков-светляков включает около 2000 видов, большинство из которых обитает в тропических и субтропических регионах.

Способность к свечению часто присутствует у обоих полов, но проявляется по-разному. У некоторых тропических светляков самка, сидя на земле, излучает зеленоватый свет. Если самец, пролетающий мимо, замечает этот сигнал, он активирует яркие оранжевые огни на своем брюшке и направляется к самке.

В единственном виде светлячков, который встречается в наших широтах, светятся только самки, так как свет, излучаемый самцами, слишком слаб, чтобы его можно было заметить даже в полной темноте. Таким образом, бескрылые и малоподвижные самки сигнализируют крылатым самцам о своем местонахождении и готовности к спариванию.

Наши светлячки могут светиться более или менее равномерно, хотя способны включать и выключать свои «фонарики» по желанию. В то же время многие тропические виды предпочитают ритмичные вспышки, и сигналы некоторых видов светлячков различаются только ритмом. Это используют самки одного американского вида: после спаривания они начинают мигать в ритме, характерном для самок другого вида. Прилетевшего на этот сигнал самца-чужака коварная самка съедает, получая таким образом необходимую белковую пищу для развития своего потомства.

