Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собаки могут скорбеть о своих умерших сородичах: исследование подтверждает 0 100

В мире животных
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собаки могут скорбеть о своих умерших сородичах: исследование подтверждает

Новое исследование показало, что собаки действительно испытывают горе после утраты своих друзей.

 

Итальянские ученые провели исследование, чтобы выяснить, горюют ли собаки из-за потери близких. Для этого был проведен опрос среди владельцев собак.

В анкетировании приняли участие 426 человек, использовавших ранее проверенный научный опросник. Он учитывает эмоции владельцев, чтобы избежать преувеличений и приписывания своих переживаний домашним любимцам.

Участниками исследования стали семьи, в которых было несколько собак, и одна из них умерла. Результаты показали, что после утраты другие собаки проявляют поведение, схожее с трауром.

Изменения в поведении наблюдались у 87% собак. Среди негативных проявлений горя были: требование повышенного внимания от хозяев (67%), отказ от игр (57%) и снижение активности (46%).

Многие собаки не хотели развлекаться, но искали утешение. 35% животных начали больше спать, столько же проявляли страх, аппетит пропал у 32%, а 30% чаще, чем обычно, выли или скулили.

Собаки, которые скорбели, отличались тем, что дружили, играли и гуляли вместе, делили еду и зону отдыха, ухаживали друг за другом и не конфликтовали. 93% собак жили со своими сородичами более года.

Если хозяин сильно переживал смерть животного, то эту эмоцию подхватывали и питомцы.

По словам ученых, для окончательного вывода о том, что собаки оплакивают смерть друзей, одного исследования недостаточно. Однако поведение собак после утраты зависит от отношений между сородичами и свидетельствует о сильной привязанности. Таким образом, к собакам также применима известная теория привязанности, которая может объяснить, почему эти животные, как и люди, переживают скорбь и горе от потери близкого существа.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему домашние кошки становятся крупнее своих предков?
Изображение к статье: Пчелиный рой Иконка видео
Изображение к статье: Зачем зебрам нужны полоски?
Изображение к статье: Попугай кеа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео