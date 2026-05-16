Новое исследование показало, что собаки действительно испытывают горе после утраты своих друзей.

Итальянские ученые провели исследование, чтобы выяснить, горюют ли собаки из-за потери близких. Для этого был проведен опрос среди владельцев собак.

В анкетировании приняли участие 426 человек, использовавших ранее проверенный научный опросник. Он учитывает эмоции владельцев, чтобы избежать преувеличений и приписывания своих переживаний домашним любимцам.

Участниками исследования стали семьи, в которых было несколько собак, и одна из них умерла. Результаты показали, что после утраты другие собаки проявляют поведение, схожее с трауром.

Изменения в поведении наблюдались у 87% собак. Среди негативных проявлений горя были: требование повышенного внимания от хозяев (67%), отказ от игр (57%) и снижение активности (46%).

Многие собаки не хотели развлекаться, но искали утешение. 35% животных начали больше спать, столько же проявляли страх, аппетит пропал у 32%, а 30% чаще, чем обычно, выли или скулили.

Собаки, которые скорбели, отличались тем, что дружили, играли и гуляли вместе, делили еду и зону отдыха, ухаживали друг за другом и не конфликтовали. 93% собак жили со своими сородичами более года.

Если хозяин сильно переживал смерть животного, то эту эмоцию подхватывали и питомцы.

По словам ученых, для окончательного вывода о том, что собаки оплакивают смерть друзей, одного исследования недостаточно. Однако поведение собак после утраты зависит от отношений между сородичами и свидетельствует о сильной привязанности. Таким образом, к собакам также применима известная теория привязанности, которая может объяснить, почему эти животные, как и люди, переживают скорбь и горе от потери близкого существа.