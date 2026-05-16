Почему дачникам не следует убивать гадюк и как от них избавиться 0 734

Дата публикации: 16.05.2026
Разбираемся, что делать, если на вашем участке появились гадюки.

 

На дачных участках весной всегда много дел. Однако, помимо работы, многие сталкиваются с появлением змей. И если ужи и полозы не представляют опасности, то гадюки могут вызывать беспокойство. Но убивать их категорически нельзя — давайте разберемся, почему.

Убить нельзя помиловать

Змеи не являются социальными существами. Они не стремятся к общению с человеком и предпочитают избегать встреч. Появление гадюк на вашем участке говорит о том, что их что-то привлекло. Что это может быть?

Мыши и другие грызуны. Если на вашем участке много живности, то для змеи это становится хорошим местом для охоты и пропитания.

Наличие груды хлама или строительного мусора, который долго не убирается, также может стать укрытием для змеи.

Убивать живое существо негуманно, тем более что гадюки не нападают первыми. Эти пресмыкающиеся даже помогают дачникам, истребляя грызунов, которые могут повредить посадки.

Как отвадить гостью?

Не создавайте для змей условий для соседства: уберите мусор и хлам, в которых они могут прятаться. Поддерживайте порядок на участке и избавьтесь от грызунов, обрабатывая землю и насаждения. Это важно делать независимо от наличия гадюк, так как грызуны могут быть разносчиками опасных болезней. Заведение кота также поможет справиться с мышами, лишив змею кормовой базы.

Не прогоняйте ежей — они менее опасны для человека, но могут помочь в борьбе с гадюками. Не истребляйте их норы и не пугайте при встрече.

Экологи утверждают, что гадюки предпочитают селиться рядом с людьми, особенно в местах, где человек бывает редко. Это связано с отсутствием хищников и возможностью греться на солнце.

Что делать, если вы встретили гадюку

Не делайте резких движений. Змеи не агрессивны, пока их не трогают. Спокойно отойдите в другую сторону, и гадюка уползет. При прогулках по участку внимательно смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею.

Первая помощь при укусе змеи

* Во избежание аллергической реакции примите антигистаминное средство.

* Зафиксируйте укушенную часть тела, чтобы замедлить распространение яда.

* Как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

