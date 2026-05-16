Выдали военную тайну? Немецкое радио рассказало сколько в Эстонии солдат НАТО и чем они вооружены 0 373

Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Немецкая общественно-правовая радиостанция Deutschlandfunk в передаче «Europa heute» взяла прямое интервью у журналиста Петера Савицкого, находящегося на учениях «Весенний шторм». Он отметил, что в Эстонии дислоцировано всего 2000 солдат союзников и, в отличие от Литвы, у страны нет собственной истребительной авиации.

Корреспондент Deutschlandfunk по Восточной Европе Петер Савицкий отметил, что в Литве присутствие НАТО значительно масштабнее. В частности, в Литве будет размещена немецкая танковая бригада, в то время как в Эстонии иностранные войска размещаются на ротационной основе всего на несколько месяцев.

«В настоящее время в Эстонии находятся 2000 иностранных солдат НАТО», — отметил Савицкий, добавив, что патрулированием воздушного пространства Балтии занимаются союзники, поскольку у Эстонии, в том числе по экономическим причинам, нет собственных истребителей.

Савицкий рассказал немецким радиослушателям, что учения «Весенний шторм» проходят всего в 30 километрах от российской границы, и одна из их целей — сдерживание возможной агрессии со стороны России. По его оценке, на нынешних учениях гораздо большую роль, чем раньше, играют беспилотники, искусственный интеллект и уроки, извлеченные из войны в Украине.

По словам Савицкого, в Эстонии в то же время раздаются голоса политиков, которые считают присутствие союзников недостаточным и хотели бы, по примеру Литвы, видеть в стране более крупное подразделение НАТО на постоянной основе.

В интервью также затрагивались темы быстрого развития войны беспилотников и того, как НАТО пытается извлечь уроки из войны в Украине. Савицкий описал расположенный в Эстонии центр беспилотных технологий скорее как технологическую мастерскую, нежели классический полигон. По его словам, сами эстонцы признали, что и НАТО, и Эстонии еще предстоит пройти долгий путь в сфере беспилотных технологий — как в плане развития самих технологий, так и в подготовке специалистов.

По мнению редакции bb.lv, как-то не умеют эстонцы хранить секреты. Хорошо хоть про латвийский контингент НАТО ничего не рассказали - наша Служба безопасности, вероятно, могла бы и задержать говорливого журналиста.

#НАТО #Эстония #Литва #Украина #искусственный интеллект #технологии #беспилотники #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
Видео