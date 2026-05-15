Президент Финляндии объяснил, почему США не выйдут из НАТО 2 392

Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Финляндии Александр Стубб
ФОТО: пресс-фото

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США не планируют покидать НАТО, поскольку альянс напрямую отвечает стратегическим интересам Вашингтона — от военных баз в Европе до контроля над российским ядерным потенциалом.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разговоры о возможном выходе США из НАТО не имеют оснований.

Выступая на литовско-финском бизнес-форуме оборонной отрасли в Вильнюсе, он подчеркнул, что членство в Североатлантическом альянсе отвечает ключевым интересам самих Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты не планируют выходить из альянса. Соединенные Штаты продолжат работу в НАТО», — заявил Стубб.

По его словам, Европе США нужны не меньше, чем Европа нуждается в американской поддержке.

Президент Финляндии отдельно подчеркнул значение американских военных баз в Европе, назвав их критически важными для глобального военного присутствия Вашингтона. В качестве примера он упомянул авиабазу Рамштайн в Германии и другие объекты, через которые США могут проецировать военную силу на Ближний Восток, в Африку и Азию.

«Если бы не базы в Европе, они не смогли бы делать то, что делают сейчас на Ближнем Востоке», — отметил Стубб.

Фактически финский лидер дал понять, что НАТО для США — это не только вопрос защиты Европы, но и инструмент глобального влияния.

Еще одним ключевым фактором Стубб назвал российский ядерный арсенал. По его словам, значительная часть российского ядерного оружия сосредоточена на Кольском полуострове и в районе Мурманска — рядом с границей Финляндии.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО север Европы стал еще более важным регионом для стратегии альянса.

Стубб подчеркнул, что российские стратегические вооружения нацелены прежде всего не на страны Балтии или Северной Европы, а на крупнейшие города США.

«Они направлены против Нью-Йорка, Вашингтона, Майами и Лос-Анджелеса», — заявил президент Финляндии.

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о будущем НАТО и роли США в европейской безопасности после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В последние месяцы в Европе усилились опасения относительно возможного сокращения американского участия в безопасности континента.

Однако Стубб дал понять, что, с точки зрения Хельсинки, фундаментальные интересы Вашингтона делают выход США из НАТО крайне маловероятным.

#НАТО #США #Финляндия #Дональд Трамп #безопасность #Россия #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
