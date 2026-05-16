Найти идеально спелый авокадо в магазине бывает непросто: одни плоды уже перезрели, а другие настолько твёрдые, что их невозможно разрезать. Однако, как утверждает шеф-повар и разработчик рецептов Mimi Morley, существует быстрый способ сделать авокадо мягким всего за 10 минут.

Иногда в магазине сложно найти идеальные авокадо, достигшие оптимальной зрелости. Чаще всего они либо слишком перезрелые, либо настолько недозрелые, что на ощупь напоминают камни. Об этом пишет Mirror.

"Первые, конечно, уже не спасти, и вы можете представить себе ужасные черные пятна под кожурой. Но вторые — просто замечательные. Нужно только знать, как лучше всего их дозреть", — отмечается в материале.

В частности, шеф-повар и старший разработчик рецептов в HelloFresh Мими Морли сказала:

"Если вы собрались приготовить себе чай и вдруг поняли, что ваши авокадо твердые, не волнуйтесь. Есть 10-минутный трюк, который поможет получить спелое авокадо. Этот трюк, который называют "советы по искусственному созреванию", создан для людей, оказавшихся в затруднительном положении. Вам просто нужно вскипятить чайник, наполнить миску водой, а затем положить туда авокадо, плотно завернутое в фольгу".

При этом специалисты советуют проколоть авокадо острым ножом перед тем, как погрузить его в воду. Для этого вам нужно просто убедиться, что оно плотно завернуто, чтобы вода не попала внутрь.

Уже через 10 минут твердое авокадо станет мягким, идеальным для использования в ваших любимых рецептах. Вы можете размять его или нарезать ломтиками.

"Этот трюк идеально подходит, если вам нужно "созревшее" авокадо немедленно. Но если это не так, его не рекомендуется применять", — предупредила Мими.

Это объясняется тем, что когда авокадо остынет, его текстура может стать немного жесткой, а вкус не будет таким ореховым и вкусным, как у естественно созревшего плода. Если у вас есть немного больше времени, попробуйте положить авокадо в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком. Эти фрукты выделяют этилен, который действует как созревающий агент, ускоряя процесс.

"Если вы можете подождать день-два, положите авокадо в пакет вместе с фруктом, который выделяет этилен, — это значительно ускорит созревание. Кроме того, это не повлияет на консистенцию или вкус, ведь это совершенно естественный способ", — добавила эксперт.

По мнению редакции, быстрый метод с горячей водой действительно может выручить в ситуации, когда авокадо нужен «здесь и сейчас». Однако для лучшего вкуса и правильной текстуры всё же стоит отдавать предпочтение естественному дозреванию с помощью фруктов, выделяющих этилен.